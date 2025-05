Die Yellowjackets kehren für eine vierte Saison zurück

HQ

Jetzt, da die dritte Staffel für eine Weile abgeschlossen ist, hat Paramount eine Entscheidung über die Zukunft von Yellowjackets getroffen. Für Fans der Serie ist das nur eine gute Nachricht.

In einer Pressemitteilung wurden wir darüber informiert, dass Yellowjackets für eine vierte Staffel zurückkehren wird und dass die Produktionstermine für die Dreharbeiten dieser nächsten Episodenrunde "in Kürze" bekannt gegeben werden. Es wurden keine weiteren Informationen in Bezug auf Staffel 4 enthüllt, aber es wäre fair anzunehmen, dass die Starbesetzung zurückkehren wird. Das tatsächliche Premierendatum ist jedoch eine größere Frage, da wir fast 18 Monate zwischen Staffel 1 und 2 warten mussten, und dann fast zwei Jahre zwischen Staffel 2 und 3.

Was dafür spricht, dass Yellowjackets eher früher als später zurückkehrt, ist, dass Staffel 3 in Bezug auf die Aufmerksamkeit der Fans die bisher erfolgreichste war. Paramount stellt fest, dass es die meistgesehene und engagierteste Episode in den sozialen Medien war, wobei das Finale von Staffel 3 auch die bisher am häufigsten gestreamte Folge war. Unnötig zu erwähnen, dass Yellowjackets Fieber auf einem Allzeithoch ist.