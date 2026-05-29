Die Xbox Series S/X hat in Japan die 700.000 verkauften Konsolen überschritten

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Es kommt definitiv nicht oft vor, dass wir über Xbox-Meilensteine in Japan berichten können, und normalerweise werden bei japanischen Verkäufen nicht einmal Microsofts Konsolen berücksichtigt. Mit Ausnahme einer kurzen Phase zu Beginn der Xbox 360-Ära, als der damalige Xbox-Chef Peter Moore komplett auf japanische Rollenspiele setzte, hat die Plattform im Land der aufgehenden Sonne ein mageres Überleben geführt. Die Xbox 360 verkaufte sich letztlich 1,6 Millionen Einheiten (mehr als die anderen drei Xbox-Konsolen zusammen), was dennoch respektabel war.

Die Xbox One schnitt am schlechtesten ab und verkaufte bestenfalls hundert Konsolen pro Woche (meist nur zweistellige Zahl). Insgesamt wurden 142.000 Konsolen verkauft, was nur ein Drittel der ursprünglichen Xbox entspricht, die in Japan 472.992 Einheiten verkaufte.

Vor diesem Hintergrund hat sich die Xbox Series S/X eigentlich gar nicht so schlecht entwickelt, besonders wenn man bedenkt, dass einige große Händler die Xbox sogar aus ihren Produktlinien entfernt haben. Ein großer Teil der Konsolen wird wahrscheinlich direkt im Microsoft Store gekauft, und es wird berichtet, dass das Marketing praktisch nicht vorhanden war.

Doch nun wurde ein Meilenstein erreicht, und Famitsu berichtet, dass der Verkauf der Xbox Series S/X 700.000 Einheiten überschritten hat, aufgeschlüsselt wie folgt:



Xbox Series X (326.910 verkauft)



Xbox Series X Digital Edition (31.136 verkauft)



Xbox Series S (342.096 verkauft)



Die Xbox Series S hatte zunächst einen recht starken Start in Japan, aber Microsoft konnte die Nachfrage nicht decken, und ihr kurzer Schwung verblasste. Ob die Xbox Series S/X jemals 800.000 erreicht, ist höchst ungewiss und ziemlich unwahrscheinlich, da Project Helix in Planung ist.

Zum Vergleich: Die Switch 2 hat 5,8 Millionen Einheiten verkauft und die PlayStation 5 7,55 Millionen Einheiten.