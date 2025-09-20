Die Xbox-Preise steigen in den USA erneut

HQ

Diese bemerkenswerte Generation ist nach wie vor das Gegenteil aller vorherigen Konsolen-Epochen. Nach fünf Jahren wären die Konsolenpreise in der Regel deutlich gefallen, und an diesem Punkt würden die Hardware-Verkäufe in die Höhe schnellen, da die sogenannten Gelegenheitsspieler an Bord sprangen.

Dieses Mal hätte jeder, der eine günstige PlayStation 5 oder Xbox Series S/X wollte, seine Konsole am Veröffentlichungstag kaufen sollen, wenn sie normalerweise am teuersten sind. Seitdem sind die Preise nur noch gestiegen. Dafür gibt es viele Erklärungen, aber dieses Jahr war extrem. Sony hat erst letzten Monat den Preis für die PlayStation 5 in den USA angehoben, und Microsoft hat die Preise in den USA bereits Anfang 2025 erhöht, und jetzt ist es wieder soweit.

Die Xbox Series S steigt von 379,99 US-Dollar auf 399,99 US-Dollar, während die Xbox Series X von 599,99 US-Dollar auf 649,99 US-Dollar steigt - und auch andere Xbox-Modelle werden im Preis steigen. Microsoft sagt, der Grund für den Anstieg seien "Veränderungen im makroökonomischen Umfeld", was viele Leute zu glauben scheinen, was auf die hohen Zölle zurückzuführen ist, die von den Vereinigten Staaten verhängt wurden.

Wie erwähnt, gilt dies vorerst nur in den USA, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass auch Europa betroffen sein wird, da mehrere große Unternehmen nicht bereit zu sein scheinen, die amerikanischen Verbraucher die gesamten Kosten der Zölle tragen zu lassen.