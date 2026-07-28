Die Xbox-Entlassungen haben die Entwicklung von The Elder Scrolls VI nicht beeinflusst, so Bethesda

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Als die massive Entlassungswelle für Xbox bestätigt wurde und 3.200 Stellen abgebaut wurden (1.600 sofort und bis Juli 2027 weitere 1.600), begannen viele sich zu fragen, was das für die Produktion vieler der Spiele bedeutet, die Xbox Game Studios in Planung hat.

Insbesondere da jede Nachricht über einen Titel von Bethesda Game Studios inzwischen gute Nachrichten ist, begannen manche sich zu fragen, ob die Arbeit an The Elder Scrolls VI betroffen war, das Projekt, das Bethesda als seinen "primären Entwicklungsfokus heute" bezeichnet.

Die gute Nachricht ist, dass das Projekt zumindest laut einer Erklärung von Bethesda an den YouTuber MrMattyPlays (danke, PC Gamer) nicht betroffen ist. Ein neues Video wurde veröffentlicht, das direkt von Bethesda zu einer Reihe von Themen antwortet, nicht zuletzt, ob die Entlassungen die Produktion des Spiels beeinflusst haben.

Bethesdas Antwort war kurz, aber klar: "Nein, die Roadmap bleibt unberührt."

Also gute Nachrichten, und hoffentlich bedeutet das, dass wir bis Ende der 2020er Jahre nach Tamriel zurückkehren, auch wenn es keine Wette ist, die wir unbedingt eingehen würden...