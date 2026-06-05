Die Xbox-Chefin Asha Sharma: Eine Plattform, die "unbedingt exklusive Inhalte haben muss"

HQ

Am Donnerstagabend trat die noch relativ neue Xbox-Chefin Asha Sharma in einem Bloomberg Tech-Livestream auf, wo sie die Gelegenheit nutzte, über Xbox und die Zukunft zu sprechen. Unter anderem kommentierte sie, dass ihre ersten hundert Tage als Xbox-Chefin ein erfolgreicher Start für die Marke gewesen seien, was dazu führte, dass die Xbox-Metriken wieder nach Norden tendierten.

Es klingt jedoch so, als könnte sich die Lage in Zukunft etwas verlangsamen, und hier ist, was sie sagte, was andeutete, dass die geschäftliche Seite als Nächstes überarbeitet werden muss (transkribiert von Resetera):

"Nun, ich denke, die ersten 100 Tage werden in Bezug auf die Aufregung kaum zu übertreffen sein, aber die nächsten 100 Tage; Schaut, wir haben so viel getan, um Xbox wiederzubeleben: Wir haben in den letzten 100 Tagen mehr ausgeliefert als im letzten Jahr, wir konnten Game Pass nach einem achtmonatigen Rückgang zurücksetzen. Es ist nun wieder zu Wachstum und wachsender Bindung zurückgekehrt. Am wichtigsten ist, dass wir wieder näher an unsere Spieler und unsere Community kommen.

Ich denke, in den nächsten 100 Tagen müssen wir das Geschäft neu starten. Wir müssen uns anschauen, wie wir investieren, wie wir Prioritäten setzen, unsere Arbeitsweise ändern, um zum Wachstum zurückzukehren, um dort zu sein, wo die Welt spielt."

Das Thema Exklusivtitel wurde ebenfalls angesprochen, als der Interviewer Netflix als Parallele zu Game Pass erwähnte, einem Dienst, der ohne eigene Inhalte nie so groß geworden wäre. Sharma reagierte auf eine Weise, die fast explizit suggeriert, dass Xbox wieder Exklusivtitel anbieten wird:

"Ich denke, das ist ein schwieriges Thema. Schauen Sie, wir sind der zweitgrößte Publisher weltweit, und um ein großartiger Publisher zu sein, müssen Ihre Spiele ein großes Publikum erreichen. Gleichzeitig werden wir zunehmend zu einer Plattform.

Um eine Plattform zu sein, müssen Sie exklusive Inhalte und Dienstleistungen haben. Deshalb betrachten wir das sehr genau. Ich denke, wir müssen bei jedem Titel sehr durchdacht sein, wie wir darüber nachdenken wollen, und aus ähnlichen Fällen in der Branche lernen, und genau das tun wir."

Microsoft hat bereits klargestellt, dass es beim Xbox Games Showcase am Sonntag keine Diskussionen über Exklusivtitel geben wird, aber die Aussage, dass eine Plattform "exklusive Inhalte haben muss", deutet weiterhin darauf hin, dass Phil Spencers Strategie auf dem Weg zum Müll ist.