Die Xbox-App hat jetzt eine Seite für Dragon Age: Dreadwolf

Jeder Spieler, der Bioware schon vor dem unglückseligen Anthem verfolgt hat, zählt sicherlich die Tage bis zur erwarteten vollständigen Enthüllung von Dragon Age: Dreadwolf irgendwann in diesem Sommer. Was vielleicht nicht jeder erwartet, ist, dass das Spiel "relativ bald" für PC und Konsolen erscheinen wird.

Nein, wir haben diese Insider-Informationen leider nicht, aber wenn Sie ein Xbox-Spieler sind oder die Xbox-App auf Ihrem Mobilgerät verwenden, sollten Sie sie sich jetzt ansehen. Wenn Sie nach Dragon Age: Dreadwolf suchen, sehen Sie, dass es jetzt eine Seite in der App mit der Option "Auf Konsole herunterladen" gibt. Es gibt auch eine neue Beschreibung des Spiels, die mit dem Satz "Vollversion Sommer 2024" schließt.

Nein, der Download-Link funktioniert nicht... noch.

Sowohl Microsoft als auch Bioware haben sich sehr bedeckt gehalten, was Informationen über das kommende Dragon Age angeht, so dass wir vielleicht eine große Überraschung beim Xbox Games Showcase am 9. Juni erleben werden, wo wir ein endgültiges Veröffentlichungsdatum für Dragon Age: Dreadwolf erhalten werden. Und wenn man der App-Seite Glauben schenken darf, könnte es sogar in den nächsten Monaten sein. Ein Schattentropfen vielleicht?