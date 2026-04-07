Die X-Men müssen im kommenden One-Shot-Comic im Juli einen Mord bei der Hellfire Gala aufklären

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Für viele wird dieser Sommer von zwei wichtigen Superhelden geprägt sein, nämlich Supergirl und Spider-Man, die beide zurückkehren werden, um ihre eigenen Live-Action-Blockbuster zu inszenieren und gleichzeitig in einer Reihe vielversprechender Comics mitzuspielen, um von dieser Aufmerksamkeit zu profitieren. Aber wir sollten diesen Hype nicht davon ablenken lassen, dass der Sommer auch für die X-Men eine große Phase sein wird, die im zweiten Kapitel von X-Men '97 zurückkehren und zudem einen sehr spannenden One-Shot-Comic leiten werden.

Marvel hat bestätigt, dass die Hellfire Gala im Juli zurückkehrt, allerdings mit dem Vorbehalt, dass der Maskenball nun von einem grausigen Mord überschattet wird, den die Mutanten lösen müssen.

All das wird in X-Men: The Hellfire Murder, einer One-Shot-Geschichte, inszeniert von talentierten Schöpfern mit viel Erfahrung darin, X-Men-Geschichten zum Leben zu erwecken. Der Comic wurde von Saladin Ahmed, Jed Mackay, Gail Simone, Eve L. Ewing und Erica Schultz geschrieben, mit Zeichnungen von Tony Daniel, Luciano Vecchio, Federica Mancin und weiteren, mit einem Cover von Vecchio.

Was die Handlung betrifft, wird uns gesagt: "Als ein ikonischer Mutanten-Powerplayer bei einem exklusiven Maskenball, das von Sebastian Shaw veranstaltet wird, ermordet wird, liegt es an Wolverine und Jubilee, ein Locked-Room-Rätsel zu lösen, das für alle Mutanten schwerwiegende Folgen hat. Jeder ist ein Verdächtiger. Und die Party ist noch nicht vorbei... "

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Wann dieser Comic erscheint, wird er ab dem 22. Juli verkauft.