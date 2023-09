Die wütende Nonne erschreckt die Kinobesucher weiterhin

HQ

Trotz der harten Konkurrenz durch den dritten Poirot-Film, A Haunting in Venice, der am Wochenende in die Kinos kam, regierte The Nun II weiterhin an den Kinokassen. Und mit einem Drehbudget von knapp 40 Millionen US-Dollar hat die Fortsetzung des Conjuring-Spin-offs inzwischen weltweit fast 160 Millionen US-Dollar eingespielt. Gar nicht schlecht, und vor diesem Hintergrund ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir weitere Fortsetzungen und Spin-offs sehen werden, die auf James Wans Schöpfung basieren.

Wie bereits erwähnt, war A Haunting in Venice etwas langsam und schaffte es kaum, die vorherige Poirot-Premiere zu übertreffen. Es war eine lange und beschwerliche Reise für den Film, der aufgrund der Pandemie mehrmals verschoben wurde, und nach den Bewertungen von Kritikern und Publikum zu urteilen, ist der erste, Mord im Orient-Express, immer noch der beste der Remake-Trilogie.

Zu guter Letzt ist noch Oppenheimer zu erwähnen, der nun offiziell zum erfolgreichsten Biopic-Film der Geschichte avanciert ist und den bisherigen Rekordhalter Bohemian Rhapsody an den Kinokassen überholt hat. Nolan kann durchaus stolz sein.

Hast du dieses Wochenende lustige Filme im Kino gesehen?