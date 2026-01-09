Die wunderbare Welt von Oz bekommt in Gale: Yellow Brick Road eine erschreckende Wendung

Wir alle waren begeistert und überwältigt von der Rückkehr ins wundervolle Oz in den Wicked-Filmen, zwei musikalischen Epen, die die Schönheit und Brillanz dieses Fantasielandes zeigen. Jetzt, da Wicked abgeschlossen ist, suchst du vielleicht nach mehr aus Oz, und falls ja, haben wir etwas, das von Interesse sein könnte.

Regisseur Daniel Alexander hat beschlossen, der Welt von Oz in einem neuen Film, der auf einem von Matthew R. Ford geschriebenen Drehbuch basiert, seine eigene Note in die Welt von Oz zu setzen. Im Gegensatz zu dem früheren wundersamen Abenteuer ist dieser Film beängstigend und furchteinflößend und liefert ein Abenteuer, das direkt aus den Albträumen der Menschen herausgerissen ist und nicht aus den eigenen Träumen.

Bekannt als Gale: Yellow Brick Road ist dies im Grunde eine Fortsetzung von Der Zauberer von Oz, einem Film, der Jahrzehnte nach diesem Film ansetzt und eine ältere Dorothy Gale präsentiert, die beginnt, den Rückruf ins Land Oz zu erleben. Nachdem sie von ihrer ersten Reise in diese Welt traumatisiert wurde, versucht die ältere Dorothy, ihre Enkelin vor den Gefahren von Oz zu warnen, doch die junge Emily wird hineingezogen und muss sich dennoch ihren Ängsten stellen.

Was einige der Schrecken betrifft, so werden uns vertraute Gesichter versprochen, die von der Zeit verdreht wurden, und das alles neben neuen Charakteren, die dich ebenfalls unwohl fühlen werden. Die Zusammenfassung erklärt dies weiter mit Folgendem.

"Dorothy Gale, nun eine ältere Frau, die von ihrer Vergangenheit verfolgt wird, versucht, ihre Enkelin Emily zu warnen, doch als Visionen Wirklichkeit werden, wird Emily in ein einst wunderbares Land gezogen, das nun von Angst verdreht ist. Dort entdeckt sie beunruhigende Verbindungen zu ihrer Familie und begegnet sowohl seltsamen neuen Gestalten als auch verzerrten Echos der Vergangenheit."

Der Premierentermin für Gale: Yellow Brick Road ist für den 11. Februar angesetzt, und zwar als einmalige Veranstaltung, was darauf hindeutet, dass man den Film bald danach auch digital ansehen kann. Für einen weiteren Vorgeschmack auf das, was noch kommt, schaut euch unten den Trailer des Films an.