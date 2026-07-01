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Die WTA-Finals 2026 finden nicht in Saudi-Arabien statt, zieht nach Indian Wells

WTA und Saudi-Arabien beenden ihr Abkommen ein Jahr früher als erwartet.

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Die WTA-Finals, das Saisonfinale des Frauen-Tennis-Circuits, das 1.500 Ranglistenpunkte wert ist (nur hinter den vier Grand Slams), finden in diesem Jahr in Kalifornien statt, da der Vertrag mit dem saudischen Tennisverband nach nur zwei der drei Jahre im gegenseitigen Einvernehmen beendet wurde.

Der Vertrag wurde 2024 bekannt gegeben und hätte die Ausgabe 2026 einschließen sollen, doch das wird nicht der Fall sein, nachdem viele aktive und ehemalige Spieler wegen der Menschenrechtsverletzungen des Landes kritisiert wurden. Laut WTA-Quellen über Reuters arbeiten sie daran, einen anderen Austragungsort für die Finals 2027 zu finden.

Stattdessen wird Indian Wells (das bereits im März ein WTA 1.000 – ebenfalls ATP 1.000 – Event ausrichtet) Gastgeber der WTA-Finals sein, wobei die Pressemitteilung "erstklassige Infrastruktur, außergewöhnliche Spieler- und Fanannehmlichkeiten sowie einen langjährigen Ruf" hervorhebt.

Um sich für das WTA-Finale zu qualifizieren, müssen die Spieler während der 55 offiziell anerkannten Veranstaltungen, einschließlich der vier Grand Slams, so viele WTA-Punkte wie möglich gewinnen. Die besten acht Einzelspieler und Doppelteams qualifizieren sich für das Turnier, das 2026 vom 8. bis 15. November stattfinden wird.

Die WTA-Finals 2026 finden nicht in Saudi-Arabien statt, zieht nach Indian Wells
Leonard Zhukovsky / Shutterstock.com

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