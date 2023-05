Die Writers Guild of America streikt zum ersten Mal seit 15 Jahren

HQ

Die Writers Guild of America (WGA) hat nach gescheiterten Verhandlungen zwischen der Gilde und der Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) einstimmig für Streiks gestimmt.

Spät in der Nacht veröffentlichte die WGA die folgende Erklärung:

"Nach der einstimmigen Empfehlung des WGA-Verhandlungskomitees haben der Vorstand der Writers Guild of America West (WGAW) und des Council of the Writers Guild of America, East (WGAE) auf der Grundlage der ihnen von ihren Mitgliedern erteilten Befugnis einstimmig beschlossen, am Dienstag, den 2. Mai, um 12:01 Uhr einen Streik auszurufen. Die Entscheidung wurde nach sechswöchigen Verhandlungen mit Netflix, Amazon, Apple, Disney, Discovery-Warner, NBC Universal, Paramount und Sony unter dem Dach der Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) getroffen. Das WGA-Verhandlungskomitee begann diesen Prozess mit der Absicht, einen fairen Deal zu erzielen, aber die Reaktionen der Studios waren angesichts der existenziellen Krise, mit der die Autoren konfrontiert sind, völlig unzureichend. Das Verhalten der Unternehmen hat eine Gig-Economy innerhalb einer gewerkschaftlich organisierten Belegschaft geschaffen, und ihre unerschütterliche Haltung in diesen Verhandlungen hat die Verpflichtung verraten, den Beruf des Schriftstellers weiter abzuwerten. Von ihrer Weigerung, ein gewisses Maß an wöchentlicher Beschäftigung im episodischen Fernsehen zu garantieren, über die Schaffung eines "Tagessatzes" in der Comedy-Varietät bis hin zu ihrer Blockade der freien Arbeit für Drehbuchautoren und der KI für alle Autoren haben sie die Tür zu ihrer Arbeitskraft geschlossen und die Tür zum Schreiben als völlig freiberuflichem Beruf geöffnet. Ein solcher Deal könnte von dieser Mitgliedschaft niemals in Betracht gezogen werden. Die Streikposten werden morgen Nachmittag beginnen."

Die Streikposten finden vor den Büros von Netflix in Hollywood, CBS TV City und anderen wichtigen Produktionsstandorten statt. Wir haben bereits gehört, dass mehrere Late-Night-Shows die Produktion aufgrund des Streiks einstellen, um die WGA zu unterstützen.

Das letzte Mal, dass ein Schriftstellerstreik stattfand, war vor 15 Jahren, und er führte dazu, dass große Kinofilme und Fernsehsendungen aufgrund des Mangels an Schriftstellern geändert wurden. Es bleibt abzuwarten, ob dieser Streik einen ähnlichen Effekt auf die Filmindustrie haben wird.

