Die World Humanoid Robot Games haben in China begonnen

HQ

Die neuesten Nachrichten über China . Um zu zeigen, wie schnell und weit die Robotik fortgeschritten ist, hat China die World Humanoid Robot Games ins Leben gerufen, eine Veranstaltung, die im Wesentlichen das Äquivalent zu den Olympischen Spielen für Roboter ist.

An den Spielen nahmen 280 Mannschaften aus 16 Ländern der Welt teil, darunter China, die Vereinigten Staaten, Deutschland und Brasilien. Die verschiedenen anwesenden Teams sind anwesend und lassen ihre Bots in einer Reihe von sportlichen Herausforderungen durch die Klingel gehen, sei es Leichtathletik und Tischtennis, sogar beim Sortieren von Medikamenten und beim Umgang mit Materialien.

Laut Reuters werden die Spiele über das Wochenende laufen und am 17. August enden, wobei über 500 Roboter in über 26 verschiedenen Events gegeneinander antreten. Sie können die Action live verfolgen, indem Sie hier vorbeischauen.