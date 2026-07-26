Die Wolfheart-Chroniken werden "so sein, als hätte Carrie den Hexer getroffen", erzählt uns John Gwynne

HQ

Wenn uns nach dem Treffen mit John Gwynne eines klar wurde, dann, dass seine beiden großen Leidenschaften in erster Linie seine Familie sind und zweitens seine Liebe zur Geschichte und Mythologie. Bis jetzt dachten wir, dass er sich hauptsächlich auf die nordische Mythologie und seine Faszination für die Wikinger konzentrierte, von denen er sich für seine Tetralogie The Faithful and the Fallen inspirieren ließ, auch bekannt unter dem Titel seines ersten Romans Malice, und besonders in seiner Bloodsworen-Trilogie, in der er das Konzept dessen erforscht, was in jener Welt der Wikinger und Götter ein Jahrhundert nach Ragnarök geschehen sein könnte.

Die Wikinger und das nordische Pantheon werden jedoch auf seiner neuen literarischen Reise zurückbleiben, wie er uns in unserem Interview mit Gwynne während seines Besuchs beim 15. Fest 232 Celsius in Avilés (Asturien, Spanien) erzählte. Das Interview mit lokalisierten Untertiteln finden Sie unten.

HQ

Obwohl Gwynne eine Faszination für die Wikingerwelt empfindet – die seiner Meinung nach auch ein großartiges Videospiel im Stil von God of War ergeben würde – wird er in seiner nächsten Serie weiter nach Osten in die slawische Geschichte und Mythologie vordringen, um Inspiration für seine Serie *Die Wolfsherz-Chroniken* zu finden.

"Ich liebe alle Mythologien, wirklich. Und slawische Mythologie ist etwas, das... es gibt bestimmte Elemente der slawischen Mythologie, die ich absolut liebe. Und ich denke, die Waldhexe ist ein Klischee, aber ich glaube, tief im Inneren ist die Wurzel von allem Baba Jaga, die slawische Hexe, die ein sehr unangenehmer Charakter ist", kommentierte Gwynne. "Meine neue Serie, The Wolfheart Chronicles, ist eine Dulogie. Das erste Buch erscheint im November im Vereinigten Königreich und trägt den Titel The Wolves of War. Diese Geschichte handelt von einer sehr unangenehmen Hexe, inspiriert von Baba Jaga, aber es gibt auch das gesamte slawische Pantheon an Kreaturen: Es gibt die Rusalka, die Domovoi, die Leshen und die Upyr, das ist also mehr oder weniger der Ton und Stil des Buches."

Allerdings ist seine andere große Inspirationsquelle natürlich sein eigenes Leben und seine Familie. John Gwynne erwähnte bereits während des Panels mit Fans auf dem Celsius-Festival, dass seine Frau Carolina die direkte Inspiration für die Figur Orka in der Bloodswornen-Reihe war, und in The Wolfheart Chronicles ist die Hauptfigur von seiner Tochter Harriet inspiriert, die eine Behinderung hat und einer der Gründe war, warum John mit dem Schreiben begann.

"Aber im Kern handelt [The Wolfheart Chronicles] von einer Familie mit einer behinderten Tochter, die nicht sprechen kann, aber ungewöhnliche Kräfte entwickelt, also fasse ich es mit ein oder zwei Sätzen zusammen: Es ist, als hätte Carrie – Stephen Kings Carrie – ein Kind mit The Witcher bekommen."

Sehen Sie unbedingt das vollständige Interview mit John Gwynne, in dem er auch über historische Nachstellungen spricht, wie schwierig es ist, Kettenhemd anzuziehen, und wie ein Vorfall damit dazu führte, dass er in jedem seiner Bücher immer eine ganz besondere Szene einbaute.