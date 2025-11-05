Die Wolf Scouts und ihr unglaublich tödlicher guter Junge erobern Warhammers Kill Team im Sturm

HQ

Die Hälfte des Dead Silence-Boxsets, das für Warhammer 40.000: Kill Team erscheint, wurde in einem neuen Beitrag ausführlich beschrieben. Die Rede ist natürlich von den wilden, ursprünglichen, pelzigen Space Wolves, die ihre Wolfsspäher mitbringen, um zu versuchen, ein Team von Tau-Stealth-Anzügen so leise wie möglich zu besiegen.

Space Marine Scouts oder Neophyten werden oft als die Neulinge der Space Marines angesehen, aber Wolf Scouts sind erfahrene Krieger und Pfadfinder. Sie sind vielleicht nicht viele, aber sie können auf jeden Fall einen Schlag austeilen und ihre Gegner sogar überrumpeln, dank ihrer Fähigkeit Elementarsturm, die Wolfsspähern Boni in der Reichweite ihres Elementarsturm-Tokens verleiht, wie z. B. die Möglichkeit, im Verborgenen anzugreifen, und bei Verteidigungstests nach einem Schuss erneut gewürfelt zu werden.

Es gibt auch den Star der Show, den Fenrisianischen Wolf. Ein braver Junge, der deinem Team folgt und sogar einmal pro Gefecht einen Angriff starten kann, bevor der Kampf begonnen hat. Er kann vielleicht nicht mit Waffen ausgerüstet werden, die über seine natürlichen Reißzähne hinausgehen, aber wenn diese Fresser wie ein Kettenschwert sind, kann man sich nicht wirklich beschweren.

Werbung: