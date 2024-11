Die Wissenschaft hat die dünnsten "Spaghetti" der Welt kreiert

HQ

Köche auf der ganzen Welt werden Ihnen immer sagen, dass die beste Pasta von Hand und nicht von einer Maschine hergestellt wird, und obwohl wir nicht viel Grund haben, das zu bestreiten, hat die Wissenschaft endlich die talentiertesten Kochkünstler ausfindig gemacht.

Die Leute an der University College London haben Stärke-Nanofasern entwickelt, die so dünn sind, dass sie mit bloßem Auge unsichtbar sind. Mit einer Breite von nur 372 Nanometern wurden diese Fasern (aus denen man wirklich Schwierigkeiten haben wird, Spaghetti Bolognese herzustellen, aber hey, es ist eine coole Geschichte!) so ziemlich auf die gleiche Weise hergestellt wie Spaghetti. Die Wissenschaftler nahmen eine Mischung aus Mehl und Flüssigkeit und trafen sie dann mit einer elektrischen Ladung, bevor sie sie durch eine durchlöcherte metallische Struktur drückten, um die Nanostränge zu erzeugen. Es ist ein Verfahren, das den Namen Elektrospinnen erhalten hat und genauso ist wie die normale Herstellung von Spaghetti, nur im Nanomaßstab.

Es wird angenommen, dass diese Technik für Fortschritte außerhalb der kulinarischen Welt nützlich sein wird, zum Beispiel im medizinischen Bereich, wo Nanofasern verwendet werden könnten, um Wunden besser heilen zu lassen, indem sie Feuchtigkeit durchlassen und gleichzeitig größere und schädlichere Bakterien davon abhalten, dasselbe zu tun.

Mehr über den unglaublich komplexen Prozess zur Herstellung einer Nanofaser können Sie hier lesen (danke, Engadget).

