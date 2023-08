Die Wiedervereinigung von Simon Pegg und Edgar Wright ist näher als wir denken

HQ

Die Cornetto-Trilogie oder Shaun of the Dead, Hot Fuzz und The World's End sind eine großartige Trilogie von Filmen von Simon Pegg und Edgar Wright. Die Leute wollen immer mehr von diesem Duo sehen, und Pegg hat kürzlich bestätigt, dass sich etwas am Horizont abzeichnen könnte.

Im Gespräch mit DiscussingFilm sagte Pegg: "Edgar und ich reden immer darüber, was wir als nächstes tun werden. Keiner von uns kann glauben, dass seit dem Ende der Welt 10 Jahre vergangen sind. Aber weil sich unsere Karrieren offensichtlich verändert haben und wir nicht mehr nur herumsitzen und Zombiefilme schreiben, wie wir es früher getan haben, besteht das eigentliche Problem jetzt darin, unsere Tagebücher zu einem Zeitpunkt zu synchronisieren, an dem wir uns beide hinsetzen und einen Film schreiben können. Und dann natürlich schießen. Ich sage das, es geht nicht darum, ob, sondern wann wir etwas tun werden, was wir tun werden, weil wir bereits angefangen haben, darüber zu sprechen."" "Edgar kam letztes Jahr zu mir nach Hause und wir fingen an, Ideen herumzuwerfen. Es wird keine andere Art von Cornetto-Film sein, da diese Filme speziell Genre-Riffs waren, die sich mit der Idee des Kollektivs gegen das Individuum befassten. Es gibt bestimmte thematische Konsistenzen zwischen diesen drei Filmen, die sie zu einer Trilogie machen - es ist nicht nur das Eis, es ist eine Reihe von verbindenden thematischen Details. Mit dem, was wir als nächstes tun, wollen wir völlig anders sein. Wir wollen keine Interpretation von Actionfilmen oder Sci-Fi oder Horror machen. Wir wollen einen Film machen, der ein ganz eigenes Ding ist und außerhalb der Cornetto-Trilogie existiert. Mein Wunsch ist es, etwas ganz anderes zu machen."



Es scheint, dass Pegg etwas machen will, bei dem das Publikum herausgefordert wird. Er sagte, dass The World's End sein Lieblingsfilm der Cornetto-Trilogie ist, weil er am wenigsten publikumsfreundlich ist. "Wir brauchen neue Ideen. Wir müssen herausgefordert werden. Weißt du, mein Favorit der Cornetto-Trilogie ist The World's End, weil es am wenigsten publikumsfreundlich ist. Es ist das dunkelste der drei. Es ist die größte Herausforderung, und ich liebe die Idee, das Publikum tatsächlich in eine Position zu versetzen, in der es sich ein wenig unwohl fühlen muss und es sich nicht unbedingt im Vertrauten gemütlich machen muss. Was auch immer wir als nächstes tun, es wird schwierig, das ist sicher."