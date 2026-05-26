Die Wiederbelebung von Dragon Quest VII erwies sich als gewaltiges Unterfangen

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Ein umfassendes und aufwendiges Remake wie Dragon Quest VII Reimagined zu schaffen, ist keine leichte Aufgabe. Das Originalspiel aus dem Jahr 2000 ist der größte Titel der Reihe, und als es veröffentlicht wurde, löste es eine ernsthafte Debatte darüber aus, wie lang ein RPG eigentlich sein sollte.

Um es zugänglicher zu machen, musste das Spiel deutlich gestrafft werden, während natürlich alle Grafiken komplett überarbeitet und die Spielsysteme modernisiert werden mussten. Square Enix beschreibt all dies nun in einer zehnminütigen Mini-Dokumentation. Hier lernen wir auch die Menschen kennen, die diese neue Ausgabe geschaffen haben, um ihre Gedanken dazu zu hören, einen Klassiker auf diese Weise wieder zum Leben zu erwecken.

Natürlich haben wir auch Dragon Quest VII Reimagined rezensiert, und du kannst unsere Gedanken dazu hier lesen, aber es ist ein sehr unterhaltsames Abenteuer, das keinerlei Vorwissen erfordert und als perfektes Tor zu Japans größter RPG-Reihe dient.