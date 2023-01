Die wichtigsten Veröffentlichungen für Xbox Series im Jahr 2023

HQ

Es gibt viele Fragezeichen, wenn es um Xbox im Jahr 2023 geht, obwohl wir später in diesem Monat ein paar Antworten erwarten. Die Plattform hat eine Menge wirklich großer Spiele, aber zum größten Teil wissen wir immer noch nicht, wann genau sie ankommen werden. Für diejenigen unter Ihnen, die sich fragen, nach welchen Spielen Sie Ausschau halten sollten, finden Sie hier die derzeit wichtigsten Versionen für Xbox Series-Konsolen in diesem Jahr.

Hogwarts-Vermächtnis - 10. Februar

Es überrascht nicht, dass die Rückkehr nach Hogwarts an erster Stelle steht. Hogwarts Legacy entwickelt sich zu einem der größten Titel des Jahres auf allen Plattformen. Das vielversprechende magische RPG von Avalanche, das uns endlich das Leben als Schüler an der größten Hexen- und Zauberschule der Welt erleben lässt, ist mit so viel Potenzial gefüllt, dass wir nur nach einer Chance suchen, das Abenteuer zu beginnen und in eines der vier alten Häuser einsortiert zu werden.

HQ

Wo Long: Fallen Dynasty - 3. März

Team Ninja hat im Laufe seiner Geschichte viele aufregende und unvergessliche Action-RPGs produziert und wird dieses Jahr mit dem dunklen Fantasy-Titel Wo Long: Fallen Dynasty erweitern. Dieses Spiel spielt während der Han-Dynastie in China und zeigt einen namenlosen und milizlosen Soldaten, der in einem Land voller Monster und Menschen ums Überleben kämpft.

Werbung:

Star Wars Jedi: Survivor - 17. März

Als Fallen Order vor ein paar Jahren erschien, hauchte es einer geliebten Serie wieder Leben ein, die an den Kinokassen unkontrolliert ins Stocken geriet. In diesem Jahr wird die Fortsetzung Star Wars Jedi: Survivor kommen, um das aufregende Abenteuer von Cal Kestis fortzusetzen, während der junge Jedi durch eine Welt navigiert, in der der Griff des Imperiums enger wird und die Galaxie immer tiefer in die Dunkelheit stürzt.

HQ

Werbung:

Resident Evil 4 Remake - 24. März

Der Frühling ist absolut geladen, und nach den beiden anderen März-Blockbustern kehrt Resident Evil 4 zurück. Capcom gibt dem legendären Survival-Horror-Spiel ein ernsthaftes Upgrade, verbessert seine Grafik und Leistung und bringt es in Einklang mit modernen Spielstandards, während die fantastische Geschichte im Kern erhalten bleibt.

HQ

Suicide Squad: Töte die Justice League - 16. Mai

Rocksteady versucht sich an einer neuen Art von Third-Person-Action-Adventure, in dem die Protagonisten angesehene Bösewichte sind, aber diesmal die Guten. Suicide Squad: Kill the Justice League fordert die Spieler auf, sich als Harley Quinn, Deadshot, Captain Bumerang und King Shark zu verkleiden, während sie die größten Beschützer der Erde nach ihrer Korruption durch eine eindringende außerirdische Macht ausschalten müssen.

Minecraft Legends - Frühjahr 2023

Mojangs blockiges Franchise ist wirklich ikonisch. Das kreative Spiel ist zu einem bekannten Namen geworden und sogar so groß geworden, dass Spin-offs geboren wurden. 2023 wird das neueste dieser Bemühungen erforscht, wenn Minecraft Legends ankommt und die Spieler auffordert, die Oberwelt zu vereinen und gegen die Piglin-Armeen und die Nether-Korruption zu kämpfen, die aus der Unterwelt einsickert, alles in einem neuen Action-Strategie-Stil.

HQ

Street Fighter 6 - 2. Juni

Der Kampfszene wird diesen Sommer eine Dosis frisches Blut injiziert, wenn der lang erwartete nächste Teil des Street Fighter-Universums eintrifft. Dieses Spiel bringt eine Sammlung beliebter Charaktere zurück und sieht sie in einer Reihe von Eins-gegen-Eins-Match-ups gegeneinander antreten, um den Top-Kampftitel des Jahres kämpfen.

HQ

Diablo IV - 6. Juni

Blizzard hat alle möglichen Details und Informationen über diesen vierten Teil seiner langjährigen Franchise geneckt und geteilt und uns Updates über seine fortschreitende Entwicklung gegeben. Glücklicherweise wird es nicht allzu lange dauern, bis wir sehen können, wie sich alles in der Praxis entwickelt, denn Diablo IV wird Anfang Juni debütieren und eine neue dämonische Geschichte in Sanktuario servieren, vollgepackt mit frischer Beute zum Jagen, Bossen zum Ausschalten und mehr.

Forza Motorsport - Erstes Halbjahr 2023

Wenn Sie nach einem neuen Renntitel gesucht haben, mit dem Sie Ihre Zeit füllen können, steht Forza Motorsport zweifellos auf Ihrer Liste der erwarteten Spiele. Dieser Rennfahrer, der aus den Turn 10 Studios kommt, wird die markanten offenen Welten von Forza Horizon zugunsten des harten Asphalts von Rennstrecken- und Straßenrennszenen hinter sich lassen, für ein Simulationserlebnis, bei dem selbst das kleinste Detail von größter Bedeutung ist.

HQ

Starfield - Erstes Halbjahr 2023

Vielleicht das am meisten erwartete Spiel des Jahres, Punkt. Starfield wird Bethesdas erster Ausflug in ein brandneues Universum seit 25 Jahren sein und es wird erwartet, dass es unglaublich beeindruckend sein wird, wenn all sein versprochenes Potenzial das ist. Von 1000 Planeten zum Erkunden bis hin zu tief anpassbaren Raumschiffen, Horden von NPCs zum Chatten und alles, um die reichhaltige und übergreifende Erzählung zu unterstützen - unnötig zu sagen, dass dies eine sehr große sein wird.

HQ

Redfall - Erstes Halbjahr 2023

Arkane Studios versucht sich an einem kooperativen Multiplayer-FPS. Redfall führt die Spieler in eine verschlafene Stadt in Massachusetts, die von tödlichen Vampiren überrannt wurde und nun vor Sonnenlicht geschützt ist. Mit einem aus einer Sammlung von Schlächtern fordert dieses Spiel die Spieler auf, kreativ zu werden, um die Werkzeuge und Gegenstände zu verwenden, die Ihnen zur Verfügung stehen, um durch die seelenlose Horde zu kauen und die Stadt vor einem düsteren Schicksal zu retten.

Lügen von P - 2023

Wir sind alle mehr als vertraut mit der Geschichte von Pinocchio an dieser Stelle, oder zumindest denken Sie, dass Sie es sind. Neowiz möchte das Märchen auf den Kopf stellen, indem es in eine dunkle Belle Époque-Welt versetzt wird und ein Action-RPG-Gameplay verwendet. Die eigentliche Storyline? Einfach. Sie müssen nur Herrn Geppetto finden, aber das bedeutet, alle Arten von bösen Schrecken und Gefahren zu überleben, die nichts anderes wollen, als Ihre Geschichte zu beenden, bevor sie beginnt.

HQ

Während die zweite Jahreshälfte für Xbox bisher zugegebenermaßen flach aussieht, bleibt noch viel Zeit für weitere Ankündigungen, also bleiben Sie auf dem Laufenden, um weitere Neuigkeiten und Informationen zu erhalten.

Um zu sehen, was PlayStation 5 und Nintendo Switch für 2023 auf Lager haben, sollten Sie hier bzw. hier vorbeischauen.