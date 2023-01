Die wichtigsten Veröffentlichungen für PlayStation 5 im Jahr 2023

HQ

Jetzt, da wir ein paar Wochen im neuen Jahr sind, ist es an der Zeit, nach vorne zu schauen und zu sehen, was die Zukunft für den Gaming-Bereich bereithält. Wir haben bereits gesehen, was Nintendo Switch und Xbox Series auf Lager haben, die gerade PlayStation 5 verlassen. Lassen Sie uns also einen Blick darauf werfen, worauf sich PS5-Besitzer im Laufe des Jahres 2023 freuen sollten.

Forspoken - 24. Januar

Das Jahr beginnt damit, PlayStation 5-Besitzer in das fantastische Reich von Athia zu entführen. Dieses von Luminous Productions entwickelte Spiel dreht sich um die zaubernde Protagonistin Frey, die nach einem Weg sucht, in ihr Zuhause in New York City zurückzukehren, während sie den Bewohnern dieses neuen mystischen Landes mit der ständig wachsenden Korruption hilft, die ihre Existenz bedroht.

HQ

Hogwarts-Vermächtnis - 10. Februar

Während sich viele von uns darauf freuten, das Jahr 2022 mit einem längeren Aufenthalt in Hogwarts abzuschließen, entschied Avalanche Software, dass sie etwas mehr Zeit brauchten, bevor sie die Türen zur berühmten Schule für Hexerei und Zauberei öffneten. Deshalb wird das mit Spannung erwartete Hogwarts-Vermächtnis jetzt stattdessen im Februar erscheinen. Unabhängig von dieser Entscheidung wird das Fantasy-Action-RPG versuchen, die Magie der Serie zu nutzen und eine offene Welt zu schaffen, die die Träume erfüllt und die Erwartungen dieser engagierten Fangemeinde erfüllt.

Werbung:

HQ

PS VR2 & Horizon Call of the Mountain - 22. Februar

Sony wird diesen Monat nicht nur das verbesserte PS VR2-System auf den Markt bringen, sondern auch eine Sammlung brandneuer Spiele, um das Startfenster zu markieren. Der auffälligste der Gruppe ist Horizon Call of the Mountain, eine Virtual-Reality-Version der beeindruckenden postapokalyptischen Science-Fiction-Welt von Guerrilla Games und eine, die eine Erzählung bieten möchte, in der der ikonische Aloy nicht wirklich im Mittelpunkt steht.

Werbung:

Die Spezifikationen der PS VR2 finden Sie hier und die vollständige Liste der Launch-Window-Spiele hier.

Star Wars Jedi: Survivor - 17. März

Die aufregende Geschichte von Cal Kestis wird später in diesem Jahr fortgesetzt, wenn Star Wars Jedi: Survivor erscheint. Diese Fortsetzung, die Jahre nach den Ereignissen von Fallen Order spielt, wird einem härteren und härteren Cal dienen, der immer noch dem Imperium entkommt, während er versucht, für diejenigen zu kämpfen und sie zu schützen, die in dieser verzweifelten Ära unter den Sternen Hilfe brauchen.

HQ

Resident Evil 4 Remake - 24. März

Während Sie zweifellos mit diesem brillanten Horrorspiel vertraut sind, bedeuten Capcoms Bemühungen, seine älteren und beliebten Spiele zu überarbeiten, dass wir nicht anders können, als uns wirklich auf die Rückkehr von Resident Evil 4 zu freuen. Wenn Sie sehen, wie die ursprüngliche Geschichte mit moderner Technologie verbessert und verbessert wird, um wirklich beeindruckende Bilder zu liefern, wird dies der beste Weg sein, eines der größten Abenteuer von Leon S. Kennedy zu erleben.

HQ

Suicide Squad: Töte die Justice League - 26. Mai

Aus dem gleichen Team, das die erstaunliche Arkham-Serie Rocksteady geliefert hat, versetzt diese neue Version eines Superheldenspiels die Spieler in die Lage der Schurken - die in diesem Fall zufällig die Helden sind. Ja, alles steht ein bisschen Kopf, aber wenn die Justice League überwältigt wird und sich gegen die Menschen wendet, die sie schützen soll, auf wen müssen wir uns sonst verlassen, außer auf einen Haufen höchst unzuverlässiger Wahnsinniger, die durch tödliche Sprengstoffe motiviert sind, die in ihre Köpfe implantiert wurden.

HQ

Final Fantasy XVI - 22. Juni

2023 ist eines der größten Final Fantasy-Jahre seit langer, langer Zeit, denn wir haben nicht nur ein, sondern zwei riesige Projekte in der Serie, die im Laufe des Jahres erscheinen sollen. Der erste auf den Karten wird Final Fantasy XVI sein, der neueste Mainline-Teil der langjährigen Franchise, wobei dies im Gegensatz zu einigen seiner neueren Vorgänger ein eigenständiges Einzelspieler-RPG ist. Dieses Spiel dreht sich um den Protagonisten Clive Rosfield und soll eine packende Geschichte über Rache, Machtkämpfe und Tragödien liefern.

Marvel's Spider-Man 2 - Herbst 2023

Wir haben uns gefragt, was Peter Parker und Miles Morales seit dem Ende ihrer letzten Spiele gemacht haben, aber diese Frage wird bald beantwortet sein, wenn die Fortsetzung später in diesem Jahr erscheint. Insomniac Games hat bisher darauf geachtet, nicht viele Details über die Handlung zu teilen, aber wir wissen zumindest, dass Venom auftauchen wird und dem Spider-Duo wahrscheinlich alle möglichen Probleme bereiten wird.

HQ

Final Fantasy VII: Wiedergeburt - Winter

Cloud und die Bande werden bald zurück sein und ihr Abenteuer fortsetzen, bei dem das Team Midgar kürzlich hinter sich gelassen hat, um anderswo auf der Welt Antworten zu finden. In Fortsetzung der massiven Erzählung, die Final Fantasy VII ausmacht, wird diese beeindruckende Version eines Remakes irgendwann in diesem Winter für PlayStation 5 erscheinen - obwohl das genaue Datum noch nicht feststeht, was bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit besteht, dass Rebirth erst Anfang 2024 erscheint.

HQ

Alan Wake 2 - 2023

Es ist viel zu lange her, aber der wohl berühmteste Charakter von Remedy Entertainment wird sehr bald ein Comeback feiern. Diese Survival-Horror-Fortsetzung wird eine atmosphärische und vielschichtige, verdrehte psychologische Geschichte bieten, ähnlich dem, was wir 2010 bekommen haben, als das Original debütierte. Wir wissen derzeit nicht, wann genau Alan Wake 2 starten wird, aber Remedy hat versprochen, dass es irgendwann im Jahr 2023 sein wird.

Armored Core VI: Feuer des Rubikons - 2023

2022 war ein weiteres großes FromSoftware-Jahr, als Elden Ring ankam und die Welt im Sturm eroberte, aber 2023 wird der berühmte japanische Entwickler seine Aufmerksamkeit wieder auf ein älteres und bestehendes Franchise richten: Armored Core. Dieser Teil wird der sechste Eintrag in der Serie sein, und im Moment wurde nur erwähnt, dass dieses Spiel die Spieler in ihren eigenen Mech versetzt und sie dann auffordert, eine Vielzahl von 3D-Schnellmissionen mit einer Sammlung dynamischer Bewegungen und Angriffe zu übernehmen, die wahrscheinlich alle Arten von Soulslike-Fans anziehen und unterhalten werden.

HQ

Pragmata - 2023

Vielleicht haben Sie an dieser Stelle alles über dieses Capcom-Spiel vergessen, und das liegt daran, dass der Entwickler seit seiner Ankündigung im Jahr 2020 nicht gerade viel Aufhebens darum gemacht hat. Dennoch wird 2023 das Jahr sein, in dem der seltsame Science-Fiction-Titel Pragmata erscheint, der ein Mondabenteuer mit einer tiefgründigen Geschichte und beeindruckenden Bildern mit sich bringt.

Dies sind nur einige der Spiele, die im Laufe des Jahres auf die PlayStation 5 kommen. Wenn Sie daran interessiert sind, was Xbox Series und Nintendo zu bieten haben, finden Sie hier bzw. hier mehr auf diesen Plattformen.