Die wichtigsten Original-Synchronsprecher von Gears of War werden ihre Rollen im E-Day wieder aufnehmen

HQ

Bioware hat es geschickt geschafft, den 7. November zum offiziellen Mass Effect-Tag zu machen, basierend auf dem N7-Ranking der Systems Alliance in der Spielserie. Aber der 7. November ist auch wichtig für Gears of War, das ursprünglich an diesem Datum im Jahr 2006 veröffentlicht wurde.

Das Original und damit die gesamte Serie ist gestern 18 Jahre alt geworden und das wollte The Coalition feiern. Sie nutzten die Gelegenheit über Instagram, um zu enthüllen, dass John DiMaggio und Carlos Ferro ihre Rollen im Prolog-Abenteuer Gears of War: E-Day wieder aufnehmen werden, das diesen Sommer während des Xbox Games Showcase angekündigt wurde.

Wer sind also diese beiden Herren? Nun, sie sind die Leute, die die vielleicht beste Bromance der Gaming-Welt zum Leben erweckt haben, insbesondere Marcus Fenix und Dominic Santiago. Leider haben wir keine weiteren Details erhalten, und wir wissen immer noch nicht viel mehr, als dass Gears of War: E-Day spielt, bevor der Krieg gegen die Heuschrecken auf dem Planeten Sera begann und dass wir einige der berühmtesten Helden aus dem Franchise in ihrer Jugend treffen werden.

Es wird für PC und Xbox erscheinen, aber leider haben wir noch kein Release-Datum zu nennen, eigentlich noch nicht einmal ein Release-Jahr. Wie auch immer, wir freuen uns sehr darauf, Carlos Ferro wieder als Dom Santiago spielen zu hören, oder was meint ihr?