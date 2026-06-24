Die WHO gibt an, dass der Ebola-Ausbruch im Kongo die bisher größte Anzahl bestätigter Fälle im ersten Monat aufweist

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Der aktuelle und anhaltende Ausbruch, der einige wenige afrikanische Nationen betrifft, erweist sich als einer der bisher größten Ausbruch. Die Weltgesundheitsorganisation hat eine Erklärung veröffentlicht, in der sie behauptet, dass die im ersten Monat gemeldeten Fälle in der Demokratischen Republik Kongo die höchsten aller bisherigen Ebola-Ausbrüche sind, mit einem Anstieg bestätigter Fälle aufgrund der Ausbreitung der Krankheit in städtischen Gebieten, so Reuters.

Bisher soll der Bundibugyo-Ausbruch in der DRK zu über 1.000 bestätigten Fällen geführt haben, mit insgesamt 267 Todesfällen. Es wird auch erwähnt, dass die vollständige Liste der Fälle möglicherweise unvollständig ist, da das Virus vermutlich monatelang zirkulierte, bevor es am 15. Mai gemeldet wurde.

Abdirahman Mahamud, Direktor für Gesundheits-Notfallalarm- und Reaktionsoperationen bei der WHO, erklärte, dass Hilfs- und Unterstützungsmaßnahmen "skalieren müssen", weil der Ausbruch nun "schneller voranschreitet als wir".

Bisher ist der Ausbruch weit davon entfernt, der verheerendste der Geschichte zu sein, da der Ausbruch zwischen 2014 und 2016 über 11.000 Menschen in Guinea, Sierra Leone und Liberia das Leben forderte. Es gibt jedoch keine direkte Heilung für das Virus, daher sind Nachverfolgung, Quarantäne und Verlangsamung der Ausbreitung von größter Bedeutung.