Die WHO bestätigt die Gesamtzahl der Hantavirus-Fälle auf sieben, darunter eine Französin, bei der am Montag diagnostiziert wurde

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Die Evakuierung aller Passagiere von der MV Hondius erfolgte zwischen Sonntag und Montag, nachdem das Kreuzfahrtschiff auf Teneriffa angelegt hatte. Die meisten der 152 Personen auf der Kreuzfahrt, auf der der Hantavirus-Ausbruch begann, wurden in mehreren Flügen nach Frankreich, Kanada, Großbritannien oder den Niederlanden in ihre Länder transportiert, und das Boot wird bald mit 26 Besatzungsmitgliedern zu ihrem endgültigen Ziel in Rotterdam abfahren.

Unter den evakuierten Personen wurde eine positiv mit Hantavirus getestet: eine Französin, deren Gesundheitszustand sich verschlechterte und sich nun in einem Krankenhaus in Paris befindet. Zwei von der spanischen Regierung identifizierte Verdachtsfälle wurden negativ getestet.

Eine Erklärung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Montag besagte, dass insgesamt sieben bestätigte Fälle von Hantavirus im Zusammenhang mit dem Ausbruch der Kreuzfahrt vorliegen. Das schließt nicht das erste von drei Opfern ein, das starb, bevor er getestet werden konnte, noch den amerikanischen Staatsbürger, dessen positiv am Montag erstmals als "mild positiv" gemeldet wurde, aber nicht eindeutig ist, und der sich derzeit in einer medizinischen Einrichtung in Nebraska befindet.

Sie warnten, dass weiterhin weitere Infektionen auftreten könnten, da das Virus eine Inkubationszeit von bis zu sechs Wochen haben kann, erinnerten jedoch daran, dass das Risiko eines Massenausbruchs gering ist. Die meisten von ihnen befinden sich nun in Isolationseinrichtungen in ihren jeweiligen Ländern oder werden in den kommenden Stunden ankommen, wo sie mindestens 15 Tage bleiben werden.