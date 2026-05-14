Die Werkstatt in Yorkshire hat eine straßenzugelassene Version des Porsche GT3 R hergestellt

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Wie Sie wahrscheinlich wissen, ist der Porsche 911 GT3 R rein ein Rennwagen, aber eine Firma in Yorkshire hat inzwischen eine Straßenversion namens Talors Porsche 911 RT entwickelt – und sie ist... Ja, das ist verrückt.

Es handelt sich um einen massiv überarbeiteten Porsche 911 GT3 RS der 991,2-Generation, der so gestaltet wurde, dass er dem GT3 R so ähnlich wie möglich ist und sich trotzdem auf normalen Straßen legal anfühlt. Es werden nur 20 gebaut, und Talos wird allein für den Umbau etwa 850.000 Pfund verlangen, ohne dass jeder Kunde einen GTA 3 RS liefert.

Die Verwandlung ist umfangreich. Talos sagt, dass das eigentliche GT3 R-Rennauto 3D-gescannt wurde, damit die vollständige Karosserie aus Carbonfaser an das straßenzugelassene GT3 RS-Fahrgestell angepasst werden konnte. Das Ergebnis ist eine Maschine mit massiven Lüftungsöffnungen, einem hoch aufragenden Heckflügel, einem riesigen Diffusor und genug freiliegendem Kohlenstoff, um eine Koenigsegg erröten zu lassen.

Es gibt einen saugfähigen 4-Liter-Boxersechszylinder, der von 513 auf etwa 540 PS gesteigert wurde. Talos behauptet, der 0-100-Sprint dauert jetzt nur noch 3,0 Sekunden.

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