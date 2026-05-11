Die weltweiten Verteidigungshaushalte erreichen neue Höchste, während der Ausgabenanstieg anhält

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Die Welt gibt weiterhin enorme Geldsummen für militärische Kräfte und Ausrüstung aus und erreicht 2025 neue Rekordwerte. Dies geht aus Daten des Stockholmer International Peace Research Institute hervor, das ergab, dass die globalen Verteidigungsausgaben im vergangenen Jahr insgesamt 2,887 Billionen US-Dollar betrugen.

Dieser Trend hält seit über einem Jahrzehnt an, die Ausgaben steigen stetig, und der Bericht zeigt außerdem, dass die fünf größten Länder (USA, China, Russland, Deutschland und Indien) zusammen fast 60 Prozent der weltweiten Verteidigungsausgaben ausmachen.

Indien behielt seine Position als fünftgrößter Militärspender der Welt, nachdem das Verteidigungsbudget des Landes im Jahresverlauf um 8,9 Prozent auf 92,1 Milliarden Dollar gestiegen war. Laut SIPRI steht der Anstieg unter anderem im Zusammenhang mit den anhaltenden Spannungen und Konflikten mit Pakistan im vergangenen Jahr.

Die Vereinigten Staaten bleiben bei den Militärausgaben mit insgesamt 954 Milliarden Dollar an der Spitze, trotz eines Rückgangs im Vergleich zum Vorjahr. Der Bericht stellte außerdem fest, dass die Verteidigungsausgaben Europas im vergangenen Jahr stark gestiegen sind, was vor allem auf Spannungen und Russlands anhaltenden Angriffskrieg in der Ukraine zurückzuführen ist.