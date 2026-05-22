Die Weltmeisterschaft 2026 Rocket League wird im September in Fort Worth ausgetragen

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Es wurde bestätigt, dass die Weltmeisterschaft 2026 Rocket League im September in Fort Worth, USA, stattfinden wird, mit den genauen Terminen vom 15. bis 20. September. Die Veranstaltung findet in der berühmten Dickies Arena der Stadt statt und bringt 20 der besten Teams aus aller Welt für ein großes Event zusammen, bei dem 1,2 Millionen Dollar auf dem Spiel stehen.

Uns wird mitgeteilt, dass die sechs Spieltage nur drei Tage in der Dickies Arena umfassen werden, da die letzten drei Tage für das Stadion reserviert sind und die ersten drei Tage hinter verschlossenen Türen stattfinden.

Wir kennen die teilnehmenden Teams noch nicht, da diese in den kommenden Monaten durch Qualifikationen und auch durch das laufende Paris Major, das an diesem Wochenende abgeschlossen wird, entschieden werden. Was wir wissen, ist, dass die Fort Worth Sports Commission als offizieller Sporttourismuspartner der Veranstaltung verpflichtet wurde.