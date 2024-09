Die Weltmeisterschaft 2025 Rocket League findet im kommenden September statt

Die europäische Mannschaft ist zurück und ist die dominierende Kraft in der Wettkampfszene.

BLAST nutzt Blacklyte für FNCS- und RLCS-Partnerschaften

am 5. September 2024 um 12 Uhr ESPORTS. Von Ben Lyons

Der Vertrag tritt für die beiden Weltmeisterschaften in Kraft, die an diesem und am nächsten Wochenende nacheinander stattfinden.