Die Weltmeisterschaft 2024 League of Legends soll das meistgesehene E-Sport-Event aller Zeiten sein

Wenn Sie Zweifel an der Leistung von League of Legends eSports hatten oder an der Tatsache, dass es sehr wahrscheinlich immer noch die beliebteste Wettkampfszene der Welt ist, zeigen die neuesten Daten aus dem Jahr 2024 World Championship esports, wie beliebt League esports nach wie vor sind.

Laut Esports Charts (danke, Esports Insider) wird behauptet, dass das 2024 World Championship Rekorde gebrochen hat und zum meistgesehenen Esports-Event aller Zeiten geworden ist. Es heißt, dass das Turnier auf seinem Höhepunkt 6,94 Millionen Zuschauer erreichte, und das ohne Berücksichtigung der nicht gemeldeten chinesischen Zuschauerbasis auf ihren lokalen Plattformen.

Der Bericht stellt fest, dass die durchschnittliche Zuschauerzahl im Verlauf des gesamten Turniers bei 1,73 Millionen lag und dass in 109 Stunden Sendezeit über 191 Millionen Stunden Action von Fans konsumiert wurden.

Zum Vergleich: Das zweitgrößte E-Sport-Event aller Zeiten war letztes Jahr das World Championship, das in der Spitze 6,4 Millionen Zuschauer erreichte, was zeigt, dass es in diesem Jahr um rund 8 % gestiegen ist.

Wir müssen zwar bis zum nächsten Jahr warten, um zu sehen, wie gut die 2025 World Championship abschneidet, aber es wäre nicht unvernünftig zu behaupten, dass sie die Spitzenzahl von 7 Millionen Zuschauern brechen wird.