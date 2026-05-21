Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass ein Impfstoff gegen den neuesten Ebola-Stamm neun Monate brauchen könnte, um fertig zu sein

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Während die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den jüngsten Ausbruch einer Ebola-Variante in der Demokratischen Republik Kongo zumindest noch nicht als Pandemie betrachtet, breitet sich die Krankheit aus und es gibt eine erhöhte Zahl der Opfer und gemeldete Fälle. Die neuesten Daten zeigen, dass bereits 139 Menschen an Ebola gestorben sind und über 600 Fälle bestätigt sind, und während die zuständigen Organisationen und Behörden die Krankheit verfolgen und versuchen, diejenigen zu finden, die Ebola tragen und verbreiten, hat sich die Krankheit bereits auf Nachbarländer, insbesondere in Uganda, ausgebreitet.

Zu diesem Zweck hat die WHO nun weitere Informationen zu dem Thema geteilt und erklärt, dass wir nicht erwarten sollten, dass bald ein Impfstoff eintrifft, der das Problem löst. Laut den Daten erwartet die WHO, dass ein Impfstoff bis zu neun Monate zur Herstellung benötigt, und dass wir erwarten sollten, dass die Zahl der Todesopfer weiter steigt und die Zahl der gemeldeten Fälle in den kommenden Monaten weiter steigt.

Laut BBC News hat WHO-Chef Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus Folgendes gesagt: "Die WHO schätzt das Risiko der Epidemie auf nationaler und regionaler Ebene als hoch und global als niedrig ein."

Verschiedene Länder beginnen nun, Hilfsgüter für die DR Kongo und Uganda vorzubereiten, um die Ausbreitung von Ebola zu bekämpfen, während ein Reiseverbot für bestimmte Länder, darunter die Vereinigten Staaten, gilt, allerdings nicht für die Fußball-Weltmeisterschaftsspieler der DR Kongo.