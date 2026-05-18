Die weltberühmte Gundam-Statue in Tokio wird Ende dieses Sommers entfernt

Wie Sie wahrscheinlich wissen, arbeitet Netflix an einem Gundam-Film, der ein wirklich großbudgetiertes Projekt werden wird. Wir begründen diese Annahme darauf, dass sowohl Sydney Sweeney als auch Jason Isaacs die Hauptrollen spielen und die Dreharbeiten derzeit in vollem Gange sind.

Wir wissen noch nicht, wann er Premiere feiern wird, aber man könnte vermuten, dass der weltberühmte, riesige (etwa 20 Meter, Maßstab 1:1) weiße RX-0 Unicorn Gundam, der vor einem Einkaufszentrum in Odaiba steht, ein erstklassiges Marketinginstrument wäre. Aber Tatsache ist, dass sie nicht da sein wird, wenn der Film Premiere hat; nach neun Jahren berichtet Japan Today nun, dass es in ein paar Monaten aufgelöst wird.

Bandai Namco hat sich zu dieser Entscheidung nicht geäußert, und es ist ein beliebtes Touristenziel, das Menschen aus aller Welt anzieht, sodass es scheinbar seinen Zweck erfüllt und abends spektakuläre Lichtshows veranstaltet. Wenn du es dir anschauen willst, findest du es im Odaiba-Distrikt (einer künstlichen Insel), aber du musst schnell handeln, da es bis Ende August wahrscheinlich endgültig verschwunden sein wird.

Obwohl dies die bekannteste ist, findest du auch massive Gundam-Statuen sowohl in Fukuoka als auch in Osaka.