Die Weltbank erwartet nach dem Iran-Kriegsschock eine schnelle Unterstützung von bis zu 25 Milliarden US-Dollar

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Die Weltbankgruppe bereitet laut Bloomberg News unter Berufung auf Weltbankpräsident Ajay Banga darauf vor, zwischen 20 und 25 Milliarden Dollar an schneller Finanzierung bereitzustellen, um Ländern zu helfen, die von den wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges im Iran betroffen sind.

Banga sagte, die Mittel könnten schnell mit den Krisenreaktionsinstrumenten der Bank eingesetzt werden, die eine begrenzte Umverteilung bestehender Projektressourcen zur Bewältigung dringender Bedürfnisse ermöglichen.

Er wies außerdem darauf hin, dass die Institution, falls der Konflikt weiterhin die Weltwirtschaft belastet, Möglichkeiten prüfe, ihre Kapazitäten um weitere 50 bis 60 Milliarden Dollar zu erweitern. Jede Unterstützung würde die mögliche Finanzierung des Internationalen Währungsfonds ergänzen.