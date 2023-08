Die Welt von Valheim wächst mit dem neuesten Update sprunghaft

HQ

Die schwedische Wikinger-Sensation Valheim wächst mit neuen Inhalten sprunghaft weiter, und jetzt wurde endlich das neueste in einer Reihe von großen Updates veröffentlicht, sowohl für PC als auch für Konsole. Hildir's Request, wie es genannt wird, führt nicht nur einen neuen NPC in Form der Schwester des Händlers Haldor ein, sondern auch eine Reihe neuer Quests und Herausforderungen, die die Spieler bewältigen müssen. Natürlich verraten wir hier nichts im Voraus, aber für diejenigen, die in alle Details eintauchen möchten, findet sich hier ein Protokoll mit allen Änderungen.

Zusätzlich zu den Inhalten bietet das Update auch einige lang erwartete Möglichkeiten, den Schwierigkeitsgrad des Spiels anzupassen, und für diejenigen, die weniger Herausforderung oder mehr Hardcore-Erfahrung wünschen, kann Valheim jetzt beides bieten. Die Möglichkeit, das Spielerlebnis anzupassen, geht sogar noch weiter, mit individuellen Einstellungen für Portale, Ressourcen, Raids und vieles mehr. Die Arbeit am nächsten großen Biom, Ashlands, scheint ebenfalls voranzukommen und Iron Gate verspricht weitere Updates im Herbst. Mit etwas Glück (vielleicht) bekommen wir diesen Winter eine Veröffentlichung.