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Argentinien gegen Kap Verde schien das einseitigste Spiel der Runde der letzten 32 zu sein. Es kommt fast zum Elfmeter! Anfangs schien alles nach Plan zu laufen, nachdem ein dominantes Argentinien Kap Verde jegliche Chancen verweigerte, wobei Messi relativ früh sein siebtes WM-Tor in der 30. Minute erzielte.

Doch Kap Verde gewann an Selbstvertrauen, und ein Tor von Deroy Duarte in der zweiten Halbzeit brachte das Spiel in die Verlängerung. Lautaro Martínez brachte Argentinien sofort wieder in Führung, doch ein unglaubliches Tor von Sidny Lopes Cabral, einem der besten des Turniers bisher, brachte zum 2:2.

Nur zehn Minuten vor einem möglichen historischen Elfmeterschießen schoss Messi eine Ecke, und Romeros Kopfball traf Diney Borges, was als Eigentor zählte. Und der Traum von Kap Verde war vorbei.

Dennoch, während Argentinien zu Recht die Qualifikation in einer Runde feiert, die für die meisten Teams nicht einfach war (nur Spanien, Frankreich, Mexiko, die Schweiz und die USA gewannen mit mehr als einem Tor Vorsprung), trauert die Welt um die Ausscheidung Kap Verde, feiert aber die Leistung des kleinsten Landes aller Zeiten bei der Weltmeisterschaft (Bevölkerung von weniger als 525.000 Einwohnern): die meisten argentinischen Spieler waren auf dem Markt mehr wert als der gesamte kapverdische Kader.

Das Wort "historisch" wurde oft gesagt: Kap Verde hatte bereits gegen Uruguay und Spanien unentschieden (und sie hätten gegen Argentinien unentschieden gespielt, wenn es kein K.o.-Spiel gewesen wäre). Während Argentinien das Spiel gewann, gewann Kap Verde die Herzen von Millionen Fußballfans weltweit, und dieses Spiel sowie ihre gesamte Laufbahn werden noch lange in den Geschichtsbüchern der Weltmeisterschaft in Erinnerung bleiben.

"Es spielt eigentlich keine Rolle mehr, wer gewinnt, die Weltmeisterschaft 2026 wird in meinen Gedanken für immer das Jahr von Kap Verde sein", sagte dieser Fan und spiegelte die Gefühle von Tausenden von Fans wider.