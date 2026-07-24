Die Welt ist von Korra im Trailer zu Avatar: Seven Havens in einem absoluten Zustand zurückgelassen worden

Der neue Trailer zur neuesten Avatar-Serie ist hier. Lange nach den Ereignissen von The Legend of Korra setzt Avatar: Seven Havens den neuen Avatar an, eine junge Erdbändigerin, die entdeckt, dass sie einen lange verlorenen Zwilling hat. Gemeinsam müssen sie beweisen, dass der Avatar der Retter der Menschheit ist, nicht ihr Zerstörer.

Im Trailer sehen wir, dass eine Welt, die einst auf Fortschritt zielte, in ein früheres Zeitalter zurückgeworfen wurde. Ein Großteil der Schuld liegt beim letzten Avatar, Korra, aber ihr kurzer Cameo-Auftritt im Trailer lässt mich fragen, ob sie wirklich so sehr für die Verwüstung der Welt verantwortlich ist, wie die Serie zunächst darstellt.

Da in The Legend of Korra die Verbindungen zwischen den früheren Avataren und Korra zerstört wurden, hat der neue Avatar Pavi nur Korra zum Sprechen. Das wird eine interessante Dynamik sein, und wir müssen sehen, wie die Welt zu ihrem früheren Glanz zurückversetzt werden kann, wenn Avatar: Seven Havens am 9. Oktober Premiere feiert.