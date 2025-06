Die Welt der Gourdlets erweitert sich um ein entspannendes Bau- und Angelspiel

In diesem Jahr gab es eine Handvoll richtiger Weltpremieren beim Wholesome Games Direct Showcase, und ein Beispiel dafür ist das entspannende Bau- und Angelspiel Gourdlets Together.

Für diejenigen, die mit dem Namen vertraut sind: Dieses Projekt spielt in der Welt Gourdlets. Es geht darum, sein eigenes kleines Stück Himmel auf einer entzückenden Insel zu gestalten, die von Pflanzenvölkern bewohnt wird. In einer Animal Crossing -ähnlichen Art und Weise kannst du neue Gebäude freischalten und erstellen, mit Stadtbewohnern sprechen, um deine Beziehung zu ihnen zu verbessern, online mit Freunden chatten, Accessoires sammeln, um dein Zuhause und deine Insel anzupassen, und sogar einen Tag an der Wasserstelle verbringen, um deine Angelfähigkeiten zu verbessern.

Über ein Veröffentlichungsdatum ist noch nichts bekannt.