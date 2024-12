Die Welt-Anti-Doping-Agentur ändert ihre Vorschriften für versehentliche Kontaminationen in Dopingfällen

HQ

Zwei prominente Tennispersönlichkeiten waren in Dopingfälle verwickelt und wurden freigesprochen oder mit der Mindeststrafe bestraft: Jannik Sinner, Nr. 1 der Herren, und vor kurzem Iga Świątek, Nr. 2 der Damen: Beide wurden positiv auf eine verbotene Substanz getestet, aber als unbeabsichtigt eingestuft: versehentliche Kontamination durch andere Produkte.

Diese Urteile wurden von vielen Tennisspielern kritisiert, die der Meinung sind, dass die International Tennis Integrity Agency (ITIA) die Spieler bevorzugt behandelt hat, während sie befürchten, dass andere Tennisspieler mit weniger Ressourcen und Geld für die Vorbereitung einer Verteidigung für schuldig befunden oder härter bestraft worden wären (Świątek zahlte Berichten zufolge über 80.000 Euro für Anwälte und Tests).

Im September 2024 legte die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) Berufung gegen den Fall Jannik Sinner ein und erklärte, dass die Feststellung "kein Verschulden oder Fahrlässigkeit" nach den geltenden Regeln nicht korrekt sei, und forderte eine Haftstrafe von bis zu zwei Jahren, was die Tenniswelt für den Sieger der Australian und US Open erschüttern würde.

Gleichzeitig plant die WADA jedoch einige Änderungen an ihren Richtlinien, die sich auf die Fälle unfreiwilliger Kontaminationen beziehen, obwohl diese Änderungen erst am 1. Januar 2027 in Kraft treten werden. Sünders Fall wird bis dahin wahrscheinlich abgeschlossen sein.

Diese Änderungen hätten theoretisch Świątek zugute kommen können - das spielt keine Rolle, da ihr Fall jetzt abgeschlossen ist -, denn die WADA wird die Terminologie ändern: Statt von "kontaminiertem Produkt" wird von "unvorhersehbarer Quelle einer verbotenen Substanz" gesprochen, wodurch die Schuld von Athleten verringert wird, die verbotene Substanzen aus unerwarteten Quellen einnehmen - im Fall von Świątek, Es handelte sich um ein Schlafmittel, das unerwartet Spuren von Trimetazidin enthielt.

Wie Ubitennis berichtete, war der Fall von Sinner jedoch anders, da seine verbotene Substanz Clostebol nicht durch Verschlucken, sondern durch den Kontakt seines Physiotherapeuten in seinem Körper übertragen wurde, der eine Lotion namens Trifodermin verwendete, die Clostebol als einen ihrer Inhaltsstoffe bestätigt.