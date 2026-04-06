Die Welle kommender Masse-Effect-ähnlicher Spiele zeigt, was den Spielern viel zu lange gefehlt hat

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Wenn es eine Sache gibt, die meiner Meinung nach das Gefühl verkörpert, das Spieler brauchen, um sich in einen neuen Release zu stürzen, dann ist es die Verbindung. Menschen verbinden sich auf ganz unterschiedliche Weise mit Videospielen. Manche brauchen reichhaltiges Gameplay, andere eine tiefgründige Erzählung. Die meisten schätzen eine Mischung aus beidem, wollen aber auch etwas, das sich zugänglich anfühlt. Keine übermäßig komplexen, tabletop-ähnlichen Mechaniken oder übermäßig große offene Welten. Nebenfiguren, die dich fühlen lassen, als würdest du mit echten Menschen Abenteuer erleben, und einen Protagonisten, über den du Meister bist. Viele dieser Dinge findet man in Scharen in den Mass Effect-Spielen.

Der Zugang zum space-opera-ähnlichen RPG-Kern von Mass Effect fühlt sich wie eine Gelegenheit an, die Entwickler schon länger verpasst haben. Ich bin kein Fan davon, andere Franchises direkt zu kopieren, da es Teil eines Trends ist, auf den Erfolg anderer anzuknüpfen, aber wir nähern uns jetzt fast zehn Jahren ohne ein Mass Effect-Spiel, wobei das letzte zum Launch stark kritisiert wurde. Es gibt Platz und Raum für viele neue Namen, die uns eine zusammengewürfelte Crew geben, mit der wir versuchen, zumindest einen Teil der Galaxie zu retten.

Star Wars Zero Company, The Expanse: Osiris Reborn, und Exodus. Etablierte IPs, ein neues und viele verschiedene Spielmechaniken, Ambitionen und Budgets. Doch es gibt eine Sache, die sie alle vereint. Sie wurden beide mit Mass Effect verglichen und haben diese Vergleiche akzeptiert. Ist das Zeitalter der Soulslike vorbei, und ist es Zeit für das Mass Effect-ähnliche? Wahrscheinlich nicht, aber wenn auch nur eines dieser Spiele gut genug ist, um uns an unsere Zeit der Erkundung der Normandie zu erinnern, ist das ein gutes Zeichen für die Zukunft der Sci-Fi-RPGs insgesamt.

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Wie ich zu Beginn sagte, ist die Fähigkeit eines Spiels, mit seinem Publikum in Kontakt zu treten, der entscheidende Faktor für den heutigen Markterfolg. Jüngere Spieler neigen dazu, sich gegenseitig zu verbinden, statt mit Mehrspieler-Erlebnissen, aber während die CoD-Lobbys und Fortnite-Saisons vorbeiziehen, lehnen sich die Uncs der Welt lieber mit einem Erlebnis ab, das sie in ihrem eigenen Tempo bewältigen können, indem sie es mit einem Job und einem anspruchsvollen Familienleben ausbalancieren. Hier kann ein Spiel, das ein Erlebnis wie Mass Effect bietet, wirklich glänzen. Eine ähnliche Verbindung zu den Begleitern, Charakteren und der Welt zu schaffen wie die BioWare-Klassiker zuvor, kann einen bleibenden Eindruck hinterlassen, der einem im Gedächtnis bleibt und das Publikum in zehn oder fünfzehn Jahren sagen könnte: "Hey, dieses Spiel ist wie Exodus."

Ich weiß nicht, ob der perfekte Sturm von Mass Effect nachgebildet werden kann. Es lieferte ein originelles, weitläufiges Universum mit tiefgründiger Hintergrundgeschichte und einer wirklich unvergesslichen Besetzung von Nebencharakteren. Das klingt vielleicht nicht allzu schwer, und hoffentlich sollte es das auch nicht sein, aber wir sind heute in der Spieleentwicklung da, wo es durchaus möglich ist, dass KI-Begleiter in ein paar Jahren die Norm sein werden. Zumindest werden sich die drei genannten Spiele nicht dafür entscheiden (auch wenn Owlcat GenAI für The Expanse: Osiris Reborn verwendet). Die Schaffung einer originellen Welt könnte Star Wars: Zero Company und The Expanse: Osiris Reborn schon als echte Mass Effect-ähnliche Elemente diskreditieren, aber erstere versucht, einen kleinen Teil eines größeren Universums und einer größeren Geschichte zu entwickeln, ähnlich wie Warhammer 40,000: Rogue Trader, und letzterer stammt aus einem Universum, das tatsächlich viel Ausgangsmaterial hat, aber dennoch einem breiten, neuen Publikum vorgestellt werden kann. Was die Leute eher dazu bringt, ein Spiel mit Mass Effect zu vergleichen als mit der ursprünglichen Welt, sind die Begleiter des Spiels und die Systeme um sie herum.

Verbindungen, wenn ich es noch einmal sagen muss, sind ein riesiger Bestandteil, um ein Spiel, besonders ein RPG, unvergesslich zu machen. Mit wem kann man diese Verbindungen am besten aufbauen, wenn nicht mit Begleitern? Baldur's Gate III bewies das, genau wie Mass Effect zuvor. Die Selbstmordmission von Mass Effect 2 (die übrigens die beste Mission im gesamten Gaming-Universum ist) funktioniert nicht ohne ein Team, das man wirklich nicht sterben lassen will, obwohl man weiß, dass man sie alle verlieren könnte. Wenn Star Wars Zero Company, The Expanse: Osiris Reborn und Exodus etwas haben, worauf sie sich konzentrieren müssen, dann ist es dieses. Repetitives Gameplay oder eine etwas schleppende Hauptgeschichte können vergessen werden, wenn ein großartiger Charakter an deiner Seite ist. Ich erinnere mich an mehr Zeilen von Garrus, Tali, Liara, sogar Miranda, als an Commander Shepard selbst in der Mass Effect-Reihe, und genau da müssen wir sehen, dass diese kommenden Spiele wirklich erfolgreich sind, um die Mass Effect-Vergleiche richtig zu beanspruchen.

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Das gilt ebenso für das Design wie für die Persönlichkeiten der Charaktere. Ich konnte nicht sagen, dass ich begeistert war, als Exodus seine Begleiter enthüllte, von denen mindestens drei denselben Stillsuit-Imitat für ihre "Rüstung" trugen, und eher leere Blicke hatten. Ich kann mit mindestens einem Jacob oder James umgehen, aber bitte erstelle keine ganze Liste von ihnen. Zum Glück gibt es einen freundlichen Oktopus, der dir im Kampf zu Hilfe kommt, sodass zumindest schon ein Hauch von Soße zu finden ist. Das mag mich wie eine der Anti-Woke-Mädchen klingen, die online wie Stellar Blade-Protagonistinnen aussehen müssen, aber ich würde auch sagen, dass es nichts falsch daran ist, Begleiter körperlich attraktiv zu machen, da sie auch charakterlich sind. Nimm einfach keinen Concord-Look, dann bist du auf der sicheren Seite. Owlcat versteht es, so wie es aussieht, wie Larian es mit Baldur's Gate III tat. Mach alle gleich heiß, und du bist startklar. Außer beim Oktopus komme ich gut zurecht, ohne den Oktopus romantisch zu haben, danke Archetyp.

Ich werde nicht ewig über Begleiter-Design reden, aber wenn die Leute nach der Verbindung und Flucht suchen, die diese Charaktere bieten können, hilft das manchmal, wenn sie tiefer in die Figur eintauchen können, etwa durch Dinge wie Romantik. Avowed zum Beispiel hat nicht ganz getroffen, da alle einfach deine Freunde sind und es nie eine Option für mehr gibt. Es ist natürlich nicht notwendig, aber die Leute lieben es, mit Aliens zu verrückt zu sein. Mass Effect ist wieder ein Paradebeispiel. Star Wars Zero Company wird wahrscheinlich keine solchen Bindungen haben, aber mit seinem Permadeath-System freue ich mich viel mehr darauf, mich an meine falschen Teammitglieder zu binden und sie dann wochenlang nach einer missglückten Mission zu betrauern.

Owlcat Games/PC Gamer

Während Soulslikes versuchten, sich in ein Genre zu pressen, das ohnehin schon von einem Entwickler gefüllt war, der regelmäßig Klassiker herausbrachte, kommen Mass Effect-Ähnliches zu einer Zeit, in der wir dringend einen Weltraumabenteuer brauchen. Guardians of the Galaxy kam ziemlich nah heran, ebenso wie Baldur's Gate III, um ähnlich süchtig machende Welten und Charaktere nachzubilden, aber aus irgendeinem Grund haben sie diesen Mass Effect-Wunsch nicht ganz gestillt. Hoffen wir, dass wenigstens eines dieser Spiele es kann, wenn auch nur, um zu beweisen, dass ja, Publisher, wir Rollenspiele lieben, die es uns ermöglichen, Verbindungen zu dreidimensionalen, interessanten Charakteren aufzubauen.