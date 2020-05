Die weite Welt von The Last of Us: Part II erkunden wir springend oder kriechend

Letzte Woche hat uns Naughty Dog ein Video mit spoilerfreien Details der Erzählung von The Last of Us: Part II präsentiert. Heute folgt die zweite Ausgabe ihres Videotagebuchs, in der das Gameplay im Mittelpunkt steht. Wir erfahren, dass uns das PS4-exklusive Actionspiel mehr Optionen bietet, da Ellie weitaus flinker und agiler ist, als der kräftig gebaute Joel. Die junge Frau springt aktiv, kriecht flach über den Boden und weicht auf Befehlt feindlichen Attacken aus. Diese Möglichkeiten erweitern unser Repertoire an Optionen bei der Erkundung der Spielwelt, sowie in den Stealth- und Action-Passagen von The Last of Us: Part II.

Das wird sich laut Naughty Dog auch in der viel größeren Welt widerspiegeln. Offenbar hat das Studio so viele Inhalte in die Karte gepackt, dass unaufmerksame Spieler einige Bereiche mit interessanten Geschichten und Ressourcen möglicherweise sogar verpassen können. Vor allem die Verbrauchsmaterialien scheinen ein wichtiger Punkt zu sein, um Ellie auszurüsten, damit sie auch in schwierigen Situationen wirklich eine Wahl hat. Aber genug geredet, wir wollen euch mit unseren Beobachtungen nicht langweilen. Es ist weitaus interessanter, diese Dinge in Aktion zu sehen, also viel Spaß.