Die Weihnachtsmänner wurden für eine zweite Staffel verlängert

In diesem Jahr hat der Weihnachtsmann selbst ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk erhalten, da die Disney+ Serie The Santa Clauses für eine zweite Staffel verlängert wurde.

Die sechs Episoden lange erste Staffel von The Santa Clauses debütierte bereits im November und ist eine Fortsetzung der Filmtrilogie mit Tim Allen als Weihnachtsmann selbst. Allen wiederholte seine Rolle in der Serie, und das gleiche tat Elizabeth Mitchell als seine Frau Mrs. Claus.

"Dieses Franchise hat einen nachhaltigen Einfluss auf so viele Familien gehabt und ist wirklich Teil ihrer jährlichen Urlaubstraditionen geworden", sagt Ayo Davis, Präsident von Disney Branded Television, in einer Pressemitteilung. "Es war ein wahres Geschenk, es als Serie zurückzubringen, und ich bin unseren Produktionspartnern bei 20th Television und natürlich Tim Allen und seinem Team dankbar, dass wir einen weiteren Grund haben, diese Weihnachtszeit zu feiern."

In der Serie beginnt der Weihnachtsmann, der erkennt, dass er nicht mehr ganz so energisch ist wie in seinen jüngeren Tagen, nach einem Ersatz zu suchen, was zu verschiedenen familienfreundlichen Abenteuern führt.

