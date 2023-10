Die Weihnachtsmänner kehren nächsten Monat zu Disney+ zurück

Während wir uns im Moment noch mitten in der gruseligen Jahreszeit befinden, ticken die zweiten Kalender bekanntlich auf den 1. November, es wird zur Weihnachtszeit, zumindest in den Augen der großen Unternehmen und Einzelhändler. Zu diesem Zweck macht Disney den Sprung auf sein Weihnachtsangebot, indem es ankündigt, dass die TV-Serie The Santa Clauses bereits Anfang November für eine zweite Staffel zurückkehren wird.

Am 8. November debütiert The Santa Clauses wird für einen Folgeausflug auf Disney+ zurückkehren, bei dem Scott Christmas seinen Sohn Calvin trainiert, um der nächste Weihnachtsmann zu werden.

Da die Rückkehr der Serie fast da ist, können Sie sich unten den Trailer für die zweite Staffel von The Santa Clauses ansehen.