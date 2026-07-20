Die Wasserstände des Donauflusses sinken auf ein 30-Jahres-Tief

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Die Wasserstände der Donau in Rumänien haben am vergangenen Wochenende ihren niedrigsten Stand seit 1996 erreicht, was dazu führt, dass Landwirte, Händler und Touristen betroffen sind. Längere Hitzewellen in Europa haben dazu geführt, dass Wasserwege auf dem gesamten Kontinent gestört wurden.

Reuters hat lange Abschnitte freiliegenden Sandes an den Ufern nahe der bulgarischen Grenze an der Donau gefunden. Die Fährdienste wurden eingestellt, und Getreidebargen wurden stillgelegt gefunden. Landwirte im Südosten Rumäniens wurden bereits über Bewässerungsbeschränkungen informiert.

In dieser Woche sieht es besser aus, da in mehreren rumänischen Landkreisen starker Regen erwartet wird, was die Wasserspiegel der Donau in den kommenden Tagen und Wochen allmählich wiederherstellen sollte. Derzeit schätzt die rumänische staatliche Wasserverwaltungsbehörde den Wasserstand am Eintritt der Donau bei 1.700 Kubikmetern Wasser pro Sekunde am Wochenende, verglichen mit einem Durchschnitt von 4.700 Kubikmetern pro Sekunde im Juli.