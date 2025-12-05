Die Warner Bros. Games-Sparte wird in die Mega-Übernahme durch Netflix einbezogen

HQ

Erst vor Kurzem waren wir alle wirklich schockiert und überwältigt, als Netflix bekannt gab, dass es eine Vereinbarung mit Warner Bros. getroffen hat, um den Produktionsriesen für eine enorm hohe Summe von 82,7 Milliarden Dollar zu übernehmen. Es wurden viele Fragen gestellt, wie das in Bezug auf das Streaming-, Film- und TV-Produktionsgeschäft funktionieren wird, aber wir Gamer wollten auch wissen, wie sich der riesige Deal auf die Zukunft von Warner Bros. Games und seinen eigenen First-Party-Entwicklern auswirken würde.

Im Rahmen einer kürzlichen Telefonkonferenz, wie Game Developer bemerkte, wurde direkt von einem Sprecher von Warner Bros. Discovery erwähnt, dass die Warner Bros. Games -Abteilung in den Verkauf an Netflix einbezogen wird.

Das bedeutet, dass Harry Potter Experten Avalanche Software (Hogwarts Legacy) und Portkey Games (Quidditch Champions), Mortal Kombat Entwickler NetherRealm Studios, Suicide Squad und Batman: Arkham Entwickler Rocksteady Studios, Lego Meister TT Games, Gotham Knights Entwickler Warner Bros. Games Montreal und die Support-Studios in New York, Boston und San Francisco könnten bald Teil der Netflix Games -Initiative werden.

Was das für ihre Zukunft bedeutet, bleibt abzuwarten, denn obwohl Netflix im Videospielsektor keine besonders gute Zeit hatte, hatte es auch keine Entwickler dieser Größe und dieses Potenzials unter seiner Kontrolle. Außerdem war Warner Bros. in letzter Zeit ziemlich miserabel darin, seine Videospielbemühungen zu managen, also kann es doch nicht viel schlimmer werden, oder?