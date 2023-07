Die Wälder von Skyrim haben dank dieser neuen Mod noch nie besser ausgesehen

HQ

Wenn du jemals einen Waldelfen in The Elder Scrolls V: Skyrim gespielt hast, warst du vielleicht enttäuscht, dass die Wälder im Land der Nord ziemlich mangelhaft sind. Es gibt viele wilde Gebiete, aber zu sagen, dass die Wälder dicht sind, wäre ziemlich übertrieben.

Hier kommt Fabled Forests ins Spiel, eine neue Mod von Kojilama, die üppige Wälder bietet, ohne viele Frames in Ihrem Spiel zu opfern. Es gibt viele Bäume auf der Welt und sie variieren in ihrer Größe, was den Wäldern von Skyrim ein noch intensiveres Gefühl verleiht.

Außerdem ist Fabled Forests of Mythic Proportions eine weitere Version desselben Mods, die die Skalierung der Bäume auf ein fantastisches Niveau bringt. Verlieren Sie sich in einem dichten Labyrinth aus Bäumen, die so hoch klettern wie die höchsten Gebäude in Himmelsrand.

Schauen Sie sich einen Clip von Riverwood mit dem unten installierten Mod an: