Die Wahrscheinlichkeit eines Einschlags des Asteroiden 2024 YR4 auf die Erde beträgt jetzt bis zu 2,8 %

Sie kennen wahrscheinlich die Art und Weise, wie die Erde im Jahr 2032 von einem Asteroiden getroffen werden könnte, einem Asteroiden, der schwere Schäden anrichten und einen Einschlag auslösen könnte, der 500-mal stärker ist als die Atombombe, die 1945 auf Hiroshima abgeworfen wurde. Sie wissen wahrscheinlich auch, wie viele dies als eine weltuntergehende Katastrophe behandeln, und an dieser Front gibt es sowohl gute als auch schlechte Nachrichten.

Die schlechte Nachricht ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Asteroid 2024 YR4 die Erde trifft, nach Angaben der Europäischen Weltraumorganisation ESA auf bis zu 2,8 % gestiegen ist. Das bedeutet, dass er jetzt der wahrscheinlichste Asteroid ist, der die Menschheit heimgesucht hat, seit Apophis vor 20 Jahren einige Probleme verursachte, wobei diese Wahrscheinlichkeit bei 2,7 % liegt.

Die gute Nachricht ist, dass dies nicht bedeutet, dass wir alle im Jahr 2032 sterben werden. Die ESA hat erklärt, dass sich die Wahrscheinlichkeit eines Einschlags "im Laufe der Zeit ändert" und dass sie am Ende "wahrscheinlich auf Null fallen" wird. Um die Angst vor dieser kosmischen Katastrophe zu zerstreuen, hat die ESA sogar ein nettes kurzes Video produziert, das Sie unten sehen können.

Was wir über den Asteroiden wissen, ist sein Einschlagskorridor, der im Wesentlichen den Äquator durchstreift. Aufgrund seiner Größe hat die ESA auch bestätigt, dass er kein planetenzerstörendes Potenzial haben wird, da der Asteroid aufgrund seiner Größe höchstens für eine einzelne Stadt ein Problem darstellen könnte, da er einen ähnlichen Einschlag wie den Tunguska-Einschlag im Jahr 1908 haben könnte, der zwar das größte Ereignis in der aufgezeichneten Geschichte war, aber immer noch nur Probleme für eine Waldregion in Russland verursachte und nicht einmal einen Krater erzeugte, als der Asteroid um ihn herum explodierte 5-10 Kilometer über dem Boden, was schließlich zu verkohlten und stark verbrannten Wäldern in der Region führt.