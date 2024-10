Die Wahrheit liegt in einem neuen Helldivers II Warbond

HQ

Jetzt, da Arrowhead Game Studios mit seinem 60-Tage-Plan fertig ist, das ursprüngliche Gefühl von Helldivers II wiederherzustellen, ist es Zeit für eine weitere Menge zusätzlicher Waffen und Kosmetika in einem protzigen neuen Premium-Warbond.

Mit dem Kriegsbond der Wahrheitsvollstrecker kommt das Wahrheitsministerium auf das Schlachtfeld. Ihr erhaltet Zugriff auf die neue Plasmapistole PLAS-15 Loyalist, die SG-20 Halt-Schrotflinte, die SMG-32 Retributand SMG sowie die leichte UF-16 Inspector und die mittlere UF-50 Bloodhound-Panzerung.

Um wirklich in die Rolle eines Sci-Fi-Inquisitions einzutauchen, kannst du auch deinen Hellpod, Exosuit und Pelikan mit Mustern des Ministeriums der Wahrheit ausrüsten. Seht euch die neue Ausrüstung im Trailer unten in Aktion an und haltet Ausschau nach dem Kriegsbond der Wahrheitsvollstrecker am 31. Oktober.