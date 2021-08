Die wahre Geschichte hinter dem No-More-Heroes-Film

HQ

Wenn ihr gerade No More Heroes 3 spielt, dann sind euch wahrscheinlich die vielen Referenzen und Parodien aufgefallen, die in Richtung Videospiele, Fernsehen oder Kino abzielen. Anspielungen zum Thema Akte X, Matrix, Mad Max und viele Weitere erwarten euch in diesem verrückten Actionspiel, denn Goichi Suda empfindet eine tiefe Leidenschaft für Kinowelten, verrät er uns im Interview. Seine Arbeit mit filmähnlichen Zwischensequenzen und Anime-Sequenzen nahmen wir als Ausgangspunkt, um mit ihm darüber zu sprechen, ob Travis Touchdown nicht selbst vielleicht ein statischer Held auf der großen oder kleinen Leinwand werden könnte.

"Wir hatten tatsächlich mehrere ernsthafte Angebote und waren bereits in Gesprächen darüber, eine Filmversion von No More Heroes zu erstellen", erinnert sich Suda51. „Ohne zu sehr ins Detail zu gehen; es ging irgendwann so weit, dass wir im Grunde schon eine Idee hatten, wen wir als Hauptfigur [Anmerkung der Redaktion: den Schauspieler für Travis Touchdown] wollten. Es ging wirklich weit in die Phase der Vorproduktion hinein, aber am Ende hat es einfach nicht geklappt. Wir haben in der Vergangenheit auch überlegt, eine Anime-Version von No More Heroes zu erstellen und was den Anime angeht, da [haben] wir sogar eine Pilotshow produzieren lassen. Nur war es qualitativ einfach nicht auf dem [Stand der Zeit] [...] und wir haben uns am Ende dazu entschieden, es zu verschrotten."

HQ

Takashi Miike und James Gunn - Wie ein No-More-Heroes-Film laut Suda51 sein sollte

„Aber natürlich haben viele Leute gesagt, dass sie gerne einen No-More-Heroes-Film oder -Anime sehen würden und ich habe im Laufe der Jahre viel darüber nachgedacht", fährt der Leiter von Grasshopper Manufacture fort. „Um ehrlich zu sein habe ich momentan das Gefühl, dass, falls wir einen Film daraus machen, dann sollten wir es nicht nur [deshalb] angehen, weil [uns gerade danach ist]. Wenn wir ihn produzieren, würde ich gerne in der Lage sein, den Film mit jemandem in einem Team anzufertigen, von dem ich persönlich möchte, dass er einen No-More-Heroes-Film herstellt."

„Es könnte ein kleiner Spoiler [für No More Heroes 3] sein, daher bin ich mir nicht sicher, ob ich es sagen kann oder nicht. [...] Aber es wäre großartig, wenn zum Beispiel Takashi Miike einen NMH-Film anfertigen könnte. Ich persönlich fände es auch großartig, wenn James Gunn an Bord käme und einen No-More-Heroes-Film drehen könnte. Es kommt wirklich darauf an, wer den Film macht, welche Vision dieser jemand hat und, wenn möglich, [dass diese Motivation] mehr ist als 'Ich möchte eine Live-Action-Version oder eine Anime-Version machen'. Das wäre mein größter Wunsch für jede Art von No-More-Heroes-Film."

Suda51 arbeitete bereits mit James Gunn an Lollipop Chainsaw zusammen, das angeblich bis heute das meistverkaufte Spiel von Grasshopper Manufacture ist. Wird er jemals bei einem Film basierend auf No More Heroes Regie führen? Welche Schauspieler würdet ihr für Rollen wie Travis oder Sylvia auswählen?