Die Vorteile und Gefahren der Nutzerforschung zu Spielen

HQ

Es ist leicht zu verstehen, dass kleine Indie-Spiele manchmal schlecht werden. Unabhängig davon, ob das Konzept schlecht erklärt wird oder das Spiel unter schlechtem Design leidet, liegt dies oft teilweise daran, dass dem Entwickler die Mittel oder die Zeit fehlen, um ausreichend Nutzerforschung zu betreiben.

Umso verwirrender ist es, wenn größere Spiele, die von Big-Budget-Publishern unterstützt werden, trotz vieler Ressourcen manchmal flach fallen. Hätten sie es nicht - mit all ihren sorgfältigen Tests und dem kontinuierlichen Sammeln von Feedback - kommen sehen müssen?

Anfang des Jahres sprach Gamereactor mit Jonathan Bonillasm, der für Nordisk Games arbeitet und fast zehn Jahre Erfahrung in der Nutzerforschung hat. Laut Bonillas ist die einfachste Erklärung für die gescheiterte Benutzersuche, dass sich die Verantwortlichen des Spiels manchmal weigern, die Schrift an der Wand zu lesen:

"Ich begegne egoistischen Kreativdirektoren, die den Daten nicht glauben wollen. Sie sind einfach komplett dagegen und wollen nichts ändern. Du versuchst, Vertrauen aufzubauen, du versuchst, es umzukehren, aber egal, was du tust, sie wollen dir nicht glauben oder sie wollen irgendeine Beziehung zur Nutzerforschung.

Werbung:

Meistens ist es jedoch nicht die Schuld eines einzelnen Einzelnen, dass ein Spiel trotz vieler Tests ein Flop ist, sondern hat mit Managementproblemen, unterschiedlichen kreativen Visionen oder zeitlichen und finanziellen Einschränkungen zu tun. Faktoren, die bei großen Projekten schwer zu handhaben sein können. Und natürlich ist User Research nicht nur eine Zauberformel, die jedes Spiel besser macht. Die Antworten – ob qualitativ oder quantitativ – müssen noch sortiert und die entsprechenden Änderungen vom Entwickler umgesetzt werden.

Jonathan Bonillas arbeitet für Nordisk Games, die Eigentümer von (unter anderem) Supermassive Games.

Leckagegefahr

Auch für das Team, das die eigentliche Nutzerforschung durchführt, gibt es viele Elemente zu beachten, erklärt Bonillas. Zunächst einmal müssen die Tester richtig gebrieft werden, da es nicht viel hilft, wenn sie Feedback zum Schwierigkeitsgrad geben, wenn der Entwickler die Benutzeroberfläche verbessern wollte. Ein weiteres wichtiges Element ist der Aufbau von Vertrauen zwischen dem Team, das die Benutzerforschung durchführt, und dem Entwickler, wenn das Feedback und die Tests nicht intern durchgeführt werden. Schließlich ist es auch hilfreich, früh damit zu beginnen, während Änderungen noch relativ einfach übernommen werden können.

Dies öffnet jedoch eine neue Dose Würmer. Bei frühen Spieltests besteht die Gefahr, dass Details über das Spiel durchsickern, was später zu Problemen beim Aufbau eines Hypes oder beim Umgang mit Erwartungen führen kann.

Werbung:

"Es gibt viele Entwickler, mit denen ich zusammengearbeitet habe, bei denen sie keine Nutzerforschung betreiben wollen, weil es diese Angst [vor Lecks] gibt. Ehrlich gesagt, das ist eine Angst, die man wirklich überwinden muss. Sie können sich fragen: "Wovor haben wir mehr Angst? Haben wir Angst, dass das Spiel durchgesickert ist, oder haben wir Angst, dass das Spiel schlecht wird?" ", sagt Bonillas.

Davon abgesehen bezeichnet Bonillas Lecks als "ein immer bestehendes Problem" und erklärt, wie oft Schritte in Bezug auf strenge NDAs (Non Disclosure Agreements), das Einlegen von Telefonen in Schließfächer während Testsitzungen und so weiter unternommen werden. Aber wie er erklärt, testen nur wenige Spieler, um Probleme zu verursachen, und während seiner neunjährigen Karriere hatte er nur zwei Fälle von Lecks, die aus der Benutzerforschung hervorgingen.

Baldur's Gate III ist vielleicht das bekannteste Spiel, das im Early Access veröffentlicht wurde.

Early Access und kreative Kontrolle

In den letzten fünf Jahren hat sich eine neue Art des Testens von Spielen herausgebildet, die in gewisser Weise sowohl die traditionelle Benutzerforschung als auch das Risiko von Lecks umgeht. Early Access, bei dem Spieler eine unfertige Version eines Spiels kaufen können, kann helfen, die Produktion zu finanzieren und wertvolles Feedback zu geben. Aber es ist nicht gerade eine kugelsichere Methode.

"Ich denke, Early Access ist ein guter Weg, wenn man kein Geld für Nutzerforschung hat", sagt Bonillas lachend. "Aber das Schwierige am Early Access und der einzige wirkliche Nachteil ist, dass das Feedback von überall her kommen kann. Und es kann sehr verworren sein. Außerdem muss jemand all diese Daten sortieren. Das ist viel Zeit und Mühe."

Early Access weist auch auf einige der allgemeineren Bedenken hinsichtlich der Nutzerforschung im Allgemeinen hin. Könnten die Entwickler riskieren, die kreative Kontrolle über ihr Spiel zu verlieren, wenn sie ständig Feedback erhalten? Und werden sie sich dem Publikum anbiedern müssen?

Jonathan Bonillas erklärt, dass dies selten der Fall ist, da die Nutzerforschung oft darauf abzielt, bestimmte Elemente des Spiels zu verbessern, im Vergleich zu allgemeinerer Marktforschung, die versucht, herauszufinden, was gerade beliebt oder im Trend liegt. Aber, wie er mit einer Anekdote verriet, nehmen sich die Entwickler das Feedback manchmal zu sehr zu Herzen, denn einmal hat ein kleines Studio, nachdem es mit Nutzerforschung konfrontiert wurde, sein bestehendes Konzept einfach über Bord geworfen und ein völlig neues Spiel entwickelt!

Wenn das Feedback von Fans und Testspielern ignoriert wird, wird das Produkt selten großartig.

Saved by marketing

Als letzte Frage haben wir Jonathan Bonillas gefragt, ob er jemals an einem Projekt gearbeitet hat, bei dem das gesamte Benutzerfeedback negativ war, das Spiel aber dennoch von den Spielern gut aufgenommen wurde. Es überrascht vielleicht nicht, dass er mit Nein antwortete, aber er verriet, dass sich ein Spiel manchmal immer noch gut verkaufen kann, auch wenn das Feedback der Testspieler überwiegend negativ war.

"Es gibt Spiele, an denen ich gearbeitet habe, bei denen wir wussten, dass es schlecht werden würde, aber das Marketing ist so gut, dass sie sich immer noch fünf Millionen Mal verkaufen. Manchmal sieht das Unternehmen es als Erleichterung. "Großartig, wir haben es verkauft, wir haben unser Geld zurückbekommen und ein bisschen Gewinn gemacht. Wir wussten, dass es Müll sein würde, aber wenigstens haben wir unser Geld zurückbekommen." Manchmal ist das der Fall, vor allem bei den Big-Budget-Titeln. Und das ist, weil es mich nicht wirklich motiviert", erklärt er lachend.