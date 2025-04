Die Vorbestellungen für Nintendo Switch 2 in den USA beginnen Berichten zufolge am 8. Mai

HQ

Während die Vorbestellungen für Nintendo Switch 2 in diesem Monat live gehen sollten, bedeuteten die Zölle, dass Nintendo plötzlich überdenken musste, wann es die neue Konsole den Verbrauchern anbieten konnte. Jetzt, da Trumps Zölle offiziell pausiert wurden, scheint Nintendo ein neues Datum für den Beginn der Vorbestellungen in den USA bekannt geben zu können.

Dieses Datum ist laut Switch2Stock (via Gameranx) der 8. Mai. Zumindest werden dann die ersten Einladungen verschickt, mit E-Mails, die regelmäßig verschickt werden, bis jeder eine Konsole über den My Nintendo Store kaufen darf.

Sie müssen bestimmte Kriterien erfüllen, um für eine E-Mail-Einladung in Frage zu kommen, einschließlich der Zahlung einer Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft für mindestens 12 Monate mit mindestens 50 Spielstunden auf der Konsole.

Wenn Sie keines der Kriterien erfüllen, sollten Sie beachten, dass andere Einzelhändler ihre eigenen Vorbestellungspläne in Arbeit haben. Wenn du in den USA lebst, weißt du zumindest jetzt, wann du anfangen kannst, eine Nintendo Switch 2 in die Hände zu bekommen. Anderswo auf der Welt hat der Kampf um eine Konsole bereits begonnen.