Die Vorbestellungen der neuen Xbox Series S/X Editionen haben begonnen

Auf dem Xbox Games Showcase Anfang des Sommers bestätigte Microsoft, dass neue Versionen der Xbox Series S/X in der Pipeline sind, drei davon, um genau zu sein. Dazu gehören zwei Varianten der Xbox Series X, eine weiße und eine volldigitale, aber auch eine Galaxy Black Special Edition mit zwei Terabyte Speicher (im Vergleich zu einer bei der Standardversion).

Darüber hinaus gibt es eine weiße Version der Xbox Series S mit einem Terabyte Speicher (im Vergleich zu 500 Gigabyte bei der Standardversion). Während der laufenden Gamescom kündigt Microsoft nun an, dass sie am 15. Oktober in einer Auswahl von Ländern und am 29. Oktober im Rest der Welt veröffentlicht werden.

Die Vorbestellungen haben nun begonnen und die Preise sehen wie folgt aus:



Xbox Series X (Robot White Digital Edition 1TB)- €449.99 / £429.99

Xbox Series X (Galaxy Black Special Edition 2TB) - €599.99 / £549.99

Xbox Series S (Roboter Weiß 1TB) - €349.99 / £299.99



Sie können mehr über die Konsolen auf Xbox Wire lesen und sich unten Bilder und ein Präsentationsvideo von ihnen ansehen. Vielleicht eine gute Gelegenheit, in den Genuss all der Game Pass-Güten zu kommen?