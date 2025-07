Die von EA unterstützte Fanseite wird geschlossen, nachdem das Need for Speed-Franchise auf Eis gelegt wurde

HQ

Die Zukunft der Need for Speed -Franchise hing schon lange in der Luft. Nach einer Reihe von weniger gut aufgenommenen und denkwürdigen Teilen, wie dem jüngsten Need for Speed Unbound, hat sich Publisher EA ziemlich bedeckt gehalten, was die Zukunft für das Franchise bereithält.

Im Moment scheint es unklar, ob Need for Speed überhaupt eine Zukunft hat. Dies wurde durch die Tatsache verstärkt, dass eine Autokultur-Fanseite, die zuvor von EA und Need for Speed unterstützt wurde, geschlossen wird, nur weil der Spieleverlag das Franchise "auf Eis gelegt" hat.

Matthew Everingham, der vom Gründer und Chef der Website Speedhunters kommt, hat erklärt: "Speedhunters liegt auf Eis. EA hat Need For Speed auf Eis gelegt, und das bedeutet, dass die Seite nicht mehr finanziert wird.

"Dankbar für alles – die Reisen, die Geschichten, die lebenslangen Freunde. Ich fotografiere immer noch, schalte nur auf mehr Video um."

EA hat sich noch nicht dazu geäußert, dass Need for Speed auf Eis gelegt wurde, aber wir wissen, dass das aktuelle NFS-Studio, Criterion, damit beauftragt wurde, DICE und Co. dabei zu helfen, das nächste Battlefield über die Linie zu bringen, was darauf hindeutet, dass es derzeit keine neuen Need for Speed Spiele in Produktion gibt und auch keine Pläne, in naher Zukunft zum Franchise zurückzukehren.

