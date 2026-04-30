Die vollständige Teamliste für die PUBG Global Series Circuit 2 wurde bekannt gegeben

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Es ist fast an der Zeit, dass die Welt des Wettbewerbs PUBG: Battlegrounds mit der Rückkehr der PUBG Global Series weiter expandiert. Der zweite Rundgang der PGS beginnt in Kürze, darunter PGS 4, 5 und 6, wobei der erste am 20. Mai beginnt.

Mit dem bevorstehenden Turnier wurden nun die bestätigten 24 Teams für den Circuit bekannt gegeben, einschließlich der Aufteilung in die drei jeweiligen Gruppen. Bevor wir darauf eingehen, ist es erwähnenswert, dass PGS 4, 5 und 6 ab dem 20. Mai wöchentlich stattfinden, was bedeutet, dass das sechste Event am 4. Juni beginnt und am 7. Juni endet, wobei alle drei Turniere in Seoul, Südkorea, stattfinden.

PGS Circuit 2 Teams und Gruppen:

Gruppe A:



Virtus.pro



Natus Vincere



JD Gaming



Team Liquid



Team Vitality



Furia



Die Verbrauchbaren



S2G Esports



Gruppe B:



eArena



Verrückter Waschbär



Petrichor Road



DN SOOPers



Theerathon Fünf



Gen.G Esports



Finhay Cerberus



Falcons



Gruppe C: