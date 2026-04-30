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Playerunknown's Battlegrounds
Die vollständige Teamliste für die PUBG Global Series Circuit 2 wurde bekannt gegeben
Bei PGS 4-6 werden 24 Teams anwesend sein, wobei das erste Event am 20. Mai beginnt.
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Es ist fast an der Zeit, dass die Welt des Wettbewerbs PUBG: Battlegrounds mit der Rückkehr der PUBG Global Series weiter expandiert. Der zweite Rundgang der PGS beginnt in Kürze, darunter PGS 4, 5 und 6, wobei der erste am 20. Mai beginnt.
Mit dem bevorstehenden Turnier wurden nun die bestätigten 24 Teams für den Circuit bekannt gegeben, einschließlich der Aufteilung in die drei jeweiligen Gruppen. Bevor wir darauf eingehen, ist es erwähnenswert, dass PGS 4, 5 und 6 ab dem 20. Mai wöchentlich stattfinden, was bedeutet, dass das sechste Event am 4. Juni beginnt und am 7. Juni endet, wobei alle drei Turniere in Seoul, Südkorea, stattfinden.
PGS Circuit 2 Teams und Gruppen:
Gruppe A:
- Virtus.pro
- Natus Vincere
- JD Gaming
- Team Liquid
- Team Vitality
- Furia
- Die Verbrauchbaren
- S2G Esports
Gruppe B:
- eArena
- Verrückter Waschbär
- Petrichor Road
- DN SOOPers
- Theerathon Fünf
- Gen.G Esports
- Finhay Cerberus
- Falcons
Gruppe C:
- T1
- 17Gaming
- Hergestellt in Thailand
- Jede Legende
- Verdrehte Gedanken
- Vier wütende Männer
- Ändere das Spiel
- Volle Bedeutung